Що садити після картоплі: ідеї для рослин, які повернуть родючість ґрунту

Останнім часом все більше говорять про важливість правильного планування посадкових робіт на городі. Зокрема, варто запам’ятати, які культури рекомендують садити після картоплі, щоб зберегти врожайність ґрунту.

Рекомендують висаджувати після картоплі культури, які відновлюють азот у ґрунті. Це можуть бути бобові рослини, такі як горох, квасоля або соя. Вони мають спеціальні бактерії на коріннях, які здатні фіксувати атмосферний азот та перетворювати його у сприятливу форму для рослин.

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Що садити після картоплі

Також після картоплі можна висаджувати капустяні культури, такі як броколі, кольрабі, капусту або цвітну капусту. З родючої землі, що залишилася після картоплі, ці рослини зможуть отримати все необхідне. До того ж допомагають боротися зі шкідниками та хворобами, які можуть залишатися в ґрунті після картоплі.

Можна висаджувати гарбузи, кабачки або огірки. Ці культури гарно ростуть на добре дренованих ґрунтах. Зверніть увагу, що вони можуть займати багато місця, тому, якщо у вас велика площа городу, – це стане ідеальним варіантом.

А також ви можете посадити цибулю і часник. Окрім того, що вони можуть відновлювати родючість ґрунту, ці рослини дають багато поживних речовин та зменшують шанси на зараження шкідниками, які можуть виникнути після вирощування картоплі.

Нарешті, якщо ви хочете посадити щось інше, то можна спробувати різноманітні зелені культури, такі як різні сорти салату, шпинат, рукола та інші. Ці культури можуть вирощуватися в більш тіньових місцях, де картопля росла раніше.

Однак, слід уникати посадки на одному місці культур, які належать до одного роду, наприклад, картопля та помідори. Узагалі, краще заздалегідь планувати чергування культур у городі. Також важливо пам’ятати про правильний догляд, який включає добрива та обробку ґрунту. Це забезпечить максимальний врожай та здоров’я рослин.

Картопля на городі / All About Gardening