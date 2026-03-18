Що робити, якщо загубили хрестик – читайте в нашому матеріалі.

Що робити, якщо загубили хрестик?

За словами отця Миколая, боятися таких забобонів не варто. Адже Господь не карає людину за втрачений символ віри. Втім, якщо з вами вже сталася така прикрість, то важливо зберігати спокій.

Священник ПЦУ радить у такий момент просто перехреститися та щиро подякувати Богові за все. Після цього можна придбати новий хрестик і звернутися до священника, щоб він його освятив.

Водночас варто пам'ятати, що справжня віра проявляється не лише у носінні святині на шиї, а передусім у присутності Бога в людському серці.

Що означає натільний хрестик для вірян?

Як зауважують у ПЦУ, для християнина натільний хрест – не ювелірна прикраса чи модний аксесуар, а символ віри та знаряддя спасіння. Віряни носять цю святиню біля серця як знак Божого захисту, що супроводжує людину протягом усього земного шляху.

Освячений хрестик вважається особистою святинею, яка через Господню благодать оберігає вірянина від видимих і невидимих ворогів. Саме тому його втрата часто викликає сум, але Церква закликає не надавати цій події магічного значення.

Що робити, якщо ви знайшли чужий хрестик?