Що робити з цвітною капустою, якщо вона жовтіє

Пожовтіння листя цвітної капусти однозначно знижує врожайність та смак плодів. Важливо правильно вирощувати цей овоч, щоб такого не траплялось.

Цвітна капуста може жовтіти з різних причин. І всіх треба знати, щоб потім не картати себе за брак урожаю. Чому жовтіє цвітна капуста та що з цим робити – відповідь є.

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Жовтіє цвітна капуста: що робити

Капуста дуже любить воду, тому якщо недостатньо її поливати – вона буде жовтіти. Не забувайте вчасно підливати рослину, щоб підтримувати землю вологою. Щоб качани зав'язувались, треба давати їй пити 2-3 літри води кожні 3 дні. Іноді можна поливати капусту одразу зі шланга.

Нестача калію дуже позначається на здоров'ї капусті. Також у такій ситуації вона має хворобливий вигляд. Тоді між рядами цвітної капусти, посипаємо сірчанокислий калій у пропорції 10-15 грамів на квадратний метр. Після цього поливаємо землю зі шланга. Можна й приготувати розчин: 10-15 грамів сірчанокислого калію на 10 літрів води та починайте справу.



Калій сірчанокислий / Фото "Ковалент"

Капусту часто піддається атакам шкідникам, йдеться про хрестоцвіті блішки, попелицю, довгоносика, капустяну муху та капустянку. Ознаками є проколені та покусані листки капусти. У такій ситуації краще вчасно робити профілактику.



Хрестоцвіті блішки / Фото "Кімнатні квіти та рослини"

Вчасно прибирайте на городі залишки рослин та поливайте кип'ятком, щоб вбити можливі личинки шкідників. Позбувайтесь бур’янів та обробляйте капусту розчином на основі цибулі, часнику, полину.

Фузаріоз – це теж велика проблема різних видів капусти. І вона проявляється саме жовтими плямами: листя скручуються та ламаються. Збудники хвороби можуть жити в землі кілька років, тому фахівці радять садити капусту на різних місцях.



Розчин марганцівки / Фото "Добробут"