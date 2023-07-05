Що робити з цвітною капустою, якщо вона жовтіє
Джерело:Remontu.com
Пожовтіння листя цвітної капусти однозначно знижує врожайність та смак плодів. Важливо правильно вирощувати цей овоч, щоб такого не траплялось.
Цвітна капуста може жовтіти з різних причин. І всіх треба знати, щоб потім не картати себе за брак урожаю. Чому жовтіє цвітна капуста та що з цим робити – відповідь є.
Ви повинні це знати Попелиця відлипне за мить, якщо полити рослини деякими розчинами
Жовтіє цвітна капуста: що робити
Капуста дуже любить воду, тому якщо недостатньо її поливати – вона буде жовтіти. Не забувайте вчасно підливати рослину, щоб підтримувати землю вологою. Щоб качани зав'язувались, треба давати їй пити 2-3 літри води кожні 3 дні. Іноді можна поливати капусту одразу зі шланга.
Нестача калію дуже позначається на здоров'ї капусті. Також у такій ситуації вона має хворобливий вигляд. Тоді між рядами цвітної капусти, посипаємо сірчанокислий калій у пропорції 10-15 грамів на квадратний метр. Після цього поливаємо землю зі шланга. Можна й приготувати розчин: 10-15 грамів сірчанокислого калію на 10 літрів води та починайте справу.
Калій сірчанокислий / Фото "Ковалент"
Капусту часто піддається атакам шкідникам, йдеться про хрестоцвіті блішки, попелицю, довгоносика, капустяну муху та капустянку. Ознаками є проколені та покусані листки капусти. У такій ситуації краще вчасно робити профілактику.
Хрестоцвіті блішки / Фото "Кімнатні квіти та рослини"
- Вчасно прибирайте на городі залишки рослин та поливайте кип'ятком, щоб вбити можливі личинки шкідників. Позбувайтесь бур’янів та обробляйте капусту розчином на основі цибулі, часнику, полину.
Фузаріоз – це теж велика проблема різних видів капусти. І вона проявляється саме жовтими плямами: листя скручуються та ламаються. Збудники хвороби можуть жити в землі кілька років, тому фахівці радять садити капусту на різних місцях.
Розчин марганцівки / Фото "Добробут"
- Перед тим, як сіяти насіння в землю чи на розсаду, треба знезаразити його. Треба обробити насінини в слабкому розчині марганцівки та залишити їх у ньому кілька годин. У ямки під капусту треба внести невелику кількість деревної золи.