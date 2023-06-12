Чому жовтіє часник на грядці та що з цим робити: дієві народні засоби, які допоможуть
Вирощувати часник – легко та просто. Але з початком літньої пори городники нерідко зіштовхуються з пожовтінням часнику. Варто знати, що з цим робити.
Влітку городники можуть спостерігати таке неприємне явище як пожовтіння часнику. Таке буває досить часто і воно має низку певних причин. 24 Канал розповість, чому часник жовтіє й що з цим робити.
Читайте також Як посадити пекінську капусту: прості секрети вирощування, яких ви могли не знати
Причини жовтіння часнику
Якщо часник зберігається на городі досить довго, він може перезріти й почати жовтіти. Рекомендується збирати часник, коли верхівки стебел стають сухими та зігнутими, але ще не починають жовтіти.
Часник чутливий до вологості. Якщо ґрунт довкола нього надмірно вологий, це може призвести до жовтіння листків. З поливом треба бути обережним.
Недостатня кількість поживних речовин в ґрунті може спричинити жовтіння часнику. Він потребує достатньої кількості азоту, фосфору та калію для росту. Треба регулярно вносити органічні або мінеральні добрива.
Деякі хвороби та шкідники призводять до того, що часник жовтіє. Наприклад, фузаріоз, який пошкоджує кореневу систему рослини. Важливо контролювати, чи не має часник ознак певних хвороб.
Чим обробляти часник, щоб не жовтів
- Мульчування – хороший метод захисту часнику між можливих проблем. Варто використовувати старий перегній або курячий послід.
Послід курей / Фото Світ рослин
- Для того, щоб збагатити землю та покращити ріст часнику, візьмемо сульфат калію у пропорції 1 чайна ложка на 1 літр води. Обприскувати ним можна тільки листя.
Сульфат калію / Фото Вдячний дачник
- Від жовтіння часнику підійде соляний розчин, котрий має антисептичні властивості. 1 склянку солі розчиняють у 10 літрах води.
- Ефективним засобом у цій ситуації стане сечовина: 10 грамів на 10 літрів води та можна обробляти.
- Перевіреним методом боротьби з пожовтінням часнику є розчин попелу. Для приготування беремо 1 кілограм речовини та 1 літр кип'ятку. Тримаємо 3 дні та можна стати до справи.
- Для того, щоб позбутись шкідників та хвороб на часнику, використаймо нашатирний спирт. Пропорція – 50 грамів речовини на 8 літрів води. Рослину треба обприскувати ввечері, коли температура стане меншою, ніж +25.