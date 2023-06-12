Почему желтеет чеснок на грядке и что с этим делать: действенные народные средства, которые помогут
Выращивать чеснок – легко и просто. Но с началом летнего времени огородники нередко сталкиваются с пожелтением чеснока. Следует знать, что с этим делать.
Влітку городники можуть спостерігати таке неприємне явище , як пожовтіння часнику. Таке буває досить часто і має низку певних причин. 24 Канал розповість , чому часник жовтіє і що з цим робити.
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Причини жовтіння часнику
Якщо часник зберігається на городі досить довго, він може перезріти і почати жовтіти. Рекомендується збирати часник, коли верхівки стебел стають сухими та вигнутими, але ще не починають жовтіти.
Часник чутливий до вологості . Якщо ґрунт навколо нього надто вологий, це може призвести до жовтіння листя. З поливом потрібно бути обережними.
Недостатня кількість поживних речовин у ґрунті може спричинити жовтіння часнику. Він потребує достатньої кількості азоту, фосфору та калію для зростання. Слід регулярно вносити органічні чи мінеральні добрива.
Деякі хвороби та шкідники призводять до того, що часник жовтіє. Наприклад, фузаріоз, що ушкоджує кореневу систему рослини. Важливо контролювати, чи часник немає ознак певних хвороб.
Чим обробляти часник, щоб не жовтів
- Мульчирование – хороший метод защиты чеснока между возможными проблемами. Следует использовать старый перегной или куриный помет.
Послед кур / Фото Мир растений
- Для того чтобы обогатить землю и улучшить рост чеснока, возьмем сульфат калия в пропорции 1 чайная ложка на 1 литр воды. Опрыскивать им можно только листья.
- От желтения чеснока подойдет соляной раствор, обладающий антисептическими свойствами. 1 стакан соли растворяют в 10 литрах воды.
- Ефективним засобом у цій ситуації стане сечовина : 10 г на 10 літрів води і можна обробляти.
- Перевіреним методом боротьби з пожовтіння часнику є розчин попелу . Для приготування беремо 1 кілограм речовини та 1 літр окропу. Тримаємо 3 дні і можна розпочати справу.
- Для того, щоб позбутися шкідників та хвороб на часнику, будемо використовувати нашатирний спирт . Пропорція – 50 г речовини на 8 літрів води. Рослина потрібно обприскувати ввечері, коли температура поменшає +25.