Почему желтеет чеснок на грядке и что с этим делать: действенные народные средства, которые помогут

Влітку городники можуть спостерігати таке неприємне явище , як пожовтіння часнику. Таке буває досить часто і має низку певних причин. 24 Канал розповість , чому часник жовтіє і що з цим робити.

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Якщо часник зберігається на городі досить довго, він може перезріти і почати жовтіти. Рекомендується збирати часник, коли верхівки стебел стають сухими та вигнутими, але ще не починають жовтіти.

Часник чутливий до вологості . Якщо ґрунт навколо нього надто вологий, це може призвести до жовтіння листя. З поливом потрібно бути обережними.

Недостатня кількість поживних речовин у ґрунті може спричинити жовтіння часнику. Він потребує достатньої кількості азоту, фосфору та калію для зростання. Слід регулярно вносити органічні чи мінеральні добрива.