Що найкраще посіяти на зиму, щоб підвищити родючість ґрунту

Деякі рослини дуже активно забирають з землі корисні речовини. Тим часом інші навпаки – збагачують її. Йдеться про сидерати, завдяки яким можна отримати значно більший урожай.

Так називають рослини, висівання яких є цілеспрямованим годуванням хробачків. Якщо вони не живуть на вашій ділянці, то як би старалися, багатий врожай навряд чи буде.

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Які сидерати сіяти

Перш за все, необхідно знати, що є два головних "не" використання рослин-сидератів. Зокрема:

не можна садити культуру на місце рослини-сидерата, якщо вони належать до одного сімейства (наприклад, капусту на місце гірчиці);

не перекопувати. Аби сидерат виконав свої функції, в жодному разі не перекопуйте ґрунт, звільняючи місце, де він ріс, для культурної рослини. Для цього є культиватор або звичайна сапка. Вони не пошкодять структуру ґрунту та не вб'ють корисні мікроорганізми, які так старанно виробляли сидерати.

Так-от, найпопулярніші сидерати – рослини з трьох родин:

злакові (жито, пшениця, овес, сорго),

капустяні (гірчиця, редька олійна, озимий та ярий ріпак, суріпиця),

бобові (конюшина, кормові боби, люцерна, польовий і посівний горох, люпин).

До речі, кожна з цих груп має свої властивості. Тож обирають залежно від того, які показники ґрунту треба покращити.

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У кожної групи сидератів свої переваги

Злакові сидерати стануть в нагоді, якщо треба збільшити кількість калію в ґрунті, пригнітити бур'яни, розпушити землю.

Капустяні – збагачують ґрунт фосфором і сіркою.

Бобові – служать для збагачення ґрунту азотом і структуризації землі. Також вони є природним замінником селітри.

Окрім того, абсолютно всі сидерати розпушують землю і оздоровлюють її. Також ці рослини є природною профілактикою від багатьох хвороб і шкідників. Наприклад, люпин і конюшина — дуже неприємні для личинок хруща, то ж їх радять висівати перед посадкою фундука.

Зверніть увагу! Городники радять, як тільки восени зібрали урожай з грядок, одразу засівайте "зеленим добривом". Наприклад, житом, гірчицею або фацелією.

Навесні рослини, що пережили зиму, необхідно підрізати сапкою або культиватором. Також, за потреби, можна внести на поверхню органічний розчин ефективних мікроорганізмів (грибки, дріжджі, корисні бактерії).