Что лучше посеять на зиму, чтобы повысить плодородие почвы

Некоторые растения очень активно уносят из земли полезные вещества. Между тем, другие наоборот – обогащают ее. Речь идет о сидератах, благодаря которым можно получить гораздо больший урожай.

Так называют растения, высева которых являются целенаправленным кормлением червей. Если они не живут на вашем участке, то как бы старались, богатый урожай вряд ли будет.

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Какие сидераты сеять

Прежде всего, необходимо знать, что есть два главных "не" использования растений-сидератов. В частности:

нельзя сажать культуру на место растения-сидерата, если они принадлежат одному семейству (например, капусту на место горчицы);

не перекапывать. Чтобы сидерат выполнил свои функции, ни в коем случае не перекапывайте почву, освобождая место, где он рос, для культурного растения. Для этого есть культиватор или обычная тяпка. Они не повредят структуру почвы и не убьют полезные микроорганизмы, которые так усердно производили сидераты.

Так вот, самые популярные сидераты – растения из трех семей:

злаковые (рожь, пшеница, овес, сорго),

капустные (горчица, редька масличная, озимый и яровой рапс, сурепица),

бобовые (клевер, кормовые бобы, люцерна, полевой и посевной горох, люпин).

Кстати, любая из этих групп имеет свои характеристики. Поэтому выбирают в зависимости от того, какие показатели почвы нужно улучшить.

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У каждой группы сидератов свои преимущества

Злаковые сидераты пригодятся, если нужно увеличить количество калия в почве, подавить сорняки, разрыхлить землю.

Капустные – обогащают почву фосфором и серой.

Бобовые – служат для обогащения почвы азотом и структуризации земли. Также они являются естественным заменителем селитры.

Кроме того, абсолютно все сидераты разрыхляют землю и оздоравливают ее. Также эти растения являются естественной профилактикой многих болезней и вредителей. Например, люпин и клевер — очень неприятные для личинок майские жуки, поэтому их советуют высевать перед посадкой фундука.

Обратите внимание! Огородники советуют, как только осенью собрали урожай с грядок, сразу засевайте "зеленым удобрением". Например, рожью, горчицей или фацелией.

Весной пережившие зиму растения необходимо подрезать тяпкой или культиватором. Также при необходимости можно внести на поверхность органический раствор эффективных микроорганизмов (грибки, дрожжи, полезные бактерии).