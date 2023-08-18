Що посадити на грядці після цибулі й часнику: ефект був неймовірним

Часник і цибулю збирають до кінця серпня. Потім на їхньому місці можна посадити інші рослини, щоб збагатити ґрунт. Але які ж саме?

На ділянці, де ріс часник або цибуля, не бажано садити повторно ці ж рослини. Так, земля буде виснажуватися. Треба садити деякі інші рослини. Про це більше – розкаже 24 Канал.

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Що садити після часнику і цибулі

Після того, як ви останній раз зібрали цибулю й часник у вересні, на землі слід посіяти сидерати. Це рослини, які наповнюють ґрунт корисними речовинами, наприклад – гірчиця. Цибуля і часник – це такі рослини, які поглинають багато поживних речовин із землі.

Тоді як гірчиця відновлює цей баланс і робить землю більш родючою.



Гірчиця / Фото "Агробізнес"

Гірчиця допоможе знищити в землі шкідників і бур'яни. До того, як вона закінчить цвісти, рослини краще позрізати, аби не всіяла насіння на великі ділянки. Вчасно поливати її.

Редиску та редьку можна садити в липні чи серпні, коли продовжуваність дня стає меншою. Це необхідно, аби редис не пішов у стрілку. Дозволяється садити чорну редьку або дайкон.



Дайкон / Фото "Гастроном"

Як цибуля та часник вже зібрані, городники садять різну зелень. Добре приживаються петрушка, кріп, шпинат, салат, кінза, рукола.

Аби ґрунт був багатшим, то після цих рослин рекомендується висіяти білу гірчицю або фацелію.



Фацелія / Фото "Кімнатні квіти й рослини"

На ділянці, де вирощували часник, оптимально розмістити огірки. Йдеться саме про ранні сорти. Якщо у вашій області швидко стає холодно, то це означає, що вам потрібно раніше покривати саджанці. Можна агроволокном або плівкою для потрібної температури.