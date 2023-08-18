На участке, где рос чеснок или лук, не желательно сажать повторно эти растения. Да, земля будет истощаться. Надо сажать некоторые другие растения. Об этом больше – расскажет 24 Канал.

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Что сажать после чеснока и лука

После того как вы последний раз собрали лук и чеснок в сентябре, на земле следует посеять сидераты. Это растения, которые наполняют почву полезными веществами, например – горчица. Лук и чеснок – это такие растения, которые поглощают многие питательные вещества из земли.

В то время как горчица восстанавливает этот баланс и делает землю более плодородной.



Горчица / Фото "Агробизнес"

Горчица поможет уничтожить в земле вредителей и сорняки. До того как она закончит цвести, растения лучше срезать, чтобы не усеяли семена на большие участки. Вовремя поливать ее.

Редис и редька можно сажать в июле или августе, когда продолжительность дня становится меньше. Это необходимо, чтобы редис не пошел в стрелку. Разрешается сажать черную редьку или дайкон.



Дайкон / Фото "Гастроном"

Как лук и чеснок уже собраны, огородники сажают разную зелень. Хорошо приживаются петрушка, укроп, шпинат, салат, кинза, руккола.

Чтобы почва была богаче, то после этих растений рекомендуется высеять белая горчица или фацелия.



Фацелия / Фото "Комнатные цветы и растения"

На участке, где выращивали чеснок, оптимально разместить огурцы. Речь идет именно о ранних сортах. Если в вашей области быстро становится холодно, то это значит, что вам нужно раньше покрывать саженцы. Можно агроматериалом или плёнкой для нужной температуры.