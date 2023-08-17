Аби на кущах томатів з'являлися плоди, важливо обривати листя, десь по 2-3 штуки в тиждень. Так, до них краще поступатиме світло. Добре вплине на розвиток рослини прищипування верхівок пагонів. Але одним із найголовніших чинників є підживлення. 24 Канал підкаже, чим підгодовувати, щоб був урожай.

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Чим підживити помідори в серпні

Для томатів наприкінці літо дуже важливо отримувати добриво на основі сульфат калію. Речовина містить калій, сірку, магній, що позитивно позначається на саджанцях. А ще – воно без хлору й добре розчиняється у воді.

Розбавте 1 столову ложку сульфат калію у 10 літрах води.

Вносьте під один кущ 800 мілілітрів розчину.

Підгодівля буде особливо ефективною, якщо томати погано зав'язуються, а плоди – довго формуються.

Фахівці радять застосовувати речовину за 2 тижні до збору плодів. Помідори вчасно дозріють та будуть захищені від хвороб.



Сульфат калію / Фото "Садко"

Томати у серпні потребують кальцію. Оптимальним варіантом є кальцієва селітра, яка гарно розчиняється у воді. Дозування таке: 10 грамів на 10 літрів води. Добриво вносять під корінь.



Кальцієва селітра / Фото "Зелений шеф"

Допоможе покращити урожай настій на основі йоду. Вистачить 2-3 речовини на 1 літр води. Усе перемішайте та перелийте в обприскувач. Під час розпилювання над кущем з'явилися випари. Розпилюють йодовий розчин увечері.



Йод / Фото Naurok

Аби підживити кущі, можна використати таке органічне підживлення, як курячий послід. Варто розвести його у воді у співвідношенні 2:1. Хай бродить 2-3 дні. Тоді розведіть його ще водою у дозуванні 1:10. Послідом поливають кущі під корінь.



Курячий послід / Фото Flagma