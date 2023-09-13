7 рослин, які варто посадити на зиму на грядці

Деякі рослини восени ми активно прибираємо з ділянки. Тоді як інші – навпаки можна посадити на зиму, тому що вони є стійкими.

Для зимових посівів непотрібні великі ділянки. Але місце бажано обрати сонячне, рівнинне. Також потрібно сіяти більше насіння в землю, тому що не все може зійти. І не варто його поливати. На зиму саджанці покривають плівкою. А власне що можна посадити на зиму – розкаже 24 Канал.

Скористайтесь порадою Будете здивовані від кількості плодів: які овочі варто садити разом на грядці

Що посадити на грядці під зиму

Чудовим варіантом буде кріп. Оптимально його сіяти, коли є стабільні холоди, при температурі +2-3. Може бути на кілька градусів менше або більше, залежно від пори дня. Садять кріп на 2-3 сантиметри вглиб з дистанцією 20 сантиметрів. Зазвичай виходить 3-5 грамів на квадратний метр. Кріп можна буде збирати в середині травня.

Петрушка – це чудова зелень для посіву восени, адже вона сходить за +2. Добре переносить мороз. Краще садити її під зиму, бо інакше насіння може не зійти. Його вносять в ґрунт на 1-1,5 сантиметра з відстанню 20-25 сантиметрів.



Петрушка / Фото Prosto Way

Не поспішайте сіяти буряк, бо він проростає вже при +5. Треба зачекати, коли температура знизиться до -2-4. Насіння вносять на глибину 3-4 сантиметри з відстанню 5-10 сантиметрів. На квадратний метр сіють десь 4 грами. Важливо обирати лише холодостійкі сорти буряка, бо інакше не витримає погодних умов. Орієнтовний збір урожаю слід чекати на травень-червень.

Під посадку моркви грядку слід підготувати. Оптимально засівати цей овоч при +2-4. Насіння заглиблюють у землю на 3-4 сантиметри. Між рядами моркви заведено залишати 15-20 сантиметрів. Вистачить 1 грама на квадратний метр. Моркву можна виривати десь з червня.

Цибуля є саме тим овочем, який часто саджають на зиму. Вона має ранню схожість, тож є більш стійкою до хвороб і шкідників. Найкращий варіант – садити цибулю за 2 тижні до постійних заморозків.



Цибуля / Фото Adobe Stock

Важко уявити посадку під зиму без часнику. Його традиційно саджають за 2 тижні до похолодання. Зубці кладуть у ґрунт на 3-5 сантиметри. Оптимальний період посадки – з вересня по листопад. Зубці розміщують з дистанцією у 10-15 сантиметрів.

Щавель – гарний варіант для посадки восени. Він досить швидко сходить і це стосується усіх сортів цієї зелені. Насіння вносять на 1-1,5 сантиметра з дистанцією у 15-20 сантиметра.