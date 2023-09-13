Для зимних посевов не нужны большие участки. Но место желательно выбрать солнечное, равнинное. Также нужно сеять больше семян в землю, потому что не все могут взойти. И не стоит их поливать. На зиму саженцы покрывают пленкой. А собственно что можно посадить на зиму – расскажет 24 Канал.

Воспользуйтесь советом Будете удивлены количеством плодов: какие овощи стоит сажать вместе на грядке

Что посадить на грядке под зиму

Прекрасным вариантом будет укроп. Оптимально его сеять, когда есть стабильные холода, при температуре +2-3. Может быть на несколько градусов меньше или больше, в зависимости от времени дня. Сажают укроп на 2-3 сантиметра вглубь с дистанцией 20 сантиметров. Обычно выходит 3-5 граммов на квадратный метр. Укроп можно будет собирать в середине мая.

Петрушка – это отличная зелень для посева осенью, ведь она сходит за +2. Хорошо переносит мороз. Лучше сажать ее под зиму, иначе семена могут не взойти. Его вносят в грунт на 1-1,5 сантиметра с расстоянием 20-25 сантиметров.



Петрушка / Фото Prosto Way

Не спешите сеять свеклу, потому что она прорастает уже при +5. Следует подождать, когда температура снизится до -2-4. Семена вносят на глубину 3-4 сантиметра с расстоянием 5-10 сантиметров. На квадратный метр сеют где-то 4 грамма. Важно выбирать только холодостойкие сорта свеклы, иначе не выдержит погодных условий. Ориентировочный сбор урожая следует ожидать май-июнь.

Под посадку моркови грядку следует подготовить. Оптимально засевать этот овощ при +2-4. Семена углубляют в землю на 3-4 сантиметра. Между рядами моркови принято оставлять 15–20 сантиметров. Достаточно 1 грамма на квадратный метр. Морковь можно вырывать где-то с июня.

Лук является именно тем овощем, который часто сажают на зиму. Она имеет раннее сходство, поэтому более устойчива к болезням и вредителям. Лучший вариант – сажать лук за 2 недели до постоянных заморозков.



Лук / Фото Adobe Stock

Трудно представить посадку под зиму без чеснока. Его традиционно сажают за 2 недели до похолодания. Зубцы кладут в грунт на 3-5 сантиметров. Оптимальный период посадки – с сентября по ноябрь. Зубцы размещают с дистанцией в 10-15 сантиметров.

Щавель – хороший вариант для посадки осенью. Он достаточно быстро сходит, и это касается всех сортов этой зелени. Семена вносят на 1-1,5 сантиметра с дистанцией в 15-20 сантиметра.