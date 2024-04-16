Які продукти покласти у великодній кошик: корисний список

В Україні люди готуються до Великодня за декілька тижнів. Адже це одне з найважливіших релігійних свят, яке цього року припадає на 5 травня. Віряни, зокрема, прибирають у будинку та роблять традиційні страви.

У суботу або неділю люди йдуть до церкви, аби освятити великодні кошики. Великий піст тоді вже закінчується, тому у них можна класти непісні страви. Які саме продукти є традиційними для Пасхи, розповість LifeStyle 24.

Важливо Коли українці святкуватимуть Вербну неділю у 2024 році

Великодній кошик 2024: які продукти покласти

Кожен продукт у великодньому кошику щось означає, тому його потрібно правильно складати. Наприклад, хрін символізує силу духу, паска – воскресіння Господнє, а яйця – неповторність життя або сонце. Окрім цього, люди також освячують вино, сіль, сир, м'ясо та масло. Варто зазначити, що у кожному регіоні України є власні традиції, тому дещо може відрізнятися.

У великодньому кошику не має бути ніяких алкогольних напоїв, окрім вина, а також фруктів, наприклад, яблук або бананів.

Великодній кошик 2024 / Фото "Великий Київ"

Цікаво, що великодні яйця називаються писанками. Перед святом, зазвичай у Чистий четвер або Велику суботу, християни розмальовують їх чи ще якось цікаво прикрашають. Дехто навіть створює яйця з бісеру.

Великодні кошики зазвичай роблять з лози або рогози та круглої форми. Крім того, їх обов'язково накривають вишитим рушником. Деякі жінки спеціально роблять або купують новий до свята Воскресіння Ісуса Христа.