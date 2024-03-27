Приготуйтесь заздалегідь: як правильно зібрати святковий кошик до католицької Пасхи

Одне з найважливіших релігійних свят у католиків — Великдень або Пасха. Цьогоріч святкування припадає на 31 березня. Тому саме час дізнатись, що точно варто поставити у святковий кошик.

Після завершення найтривалішого посту у році віруючі вирушають на святкове богослужіння та освячують великодні кошики з різноманітними стравами. У нашому матеріалі ви дізнаєтеся, які саме продукти мають бути у вашому Великодньому кошику.

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Що має бути у Великодньому кошику

У кошик слід покласти лише ту кількість продуктів, яку сім'я споживе під час свята. Викидати продукти, які були освячені в церкві, категорично не рекомендується. Серед обов'язкових страв, які повинні бути у ньому:

Паска . Вона символізує тіло Христа та повноту життя.

. Вона символізує тіло Христа та повноту життя. Писанки символізують перемогу життя над смертю.

символізують перемогу життя над смертю. Сіль відображає зв'язок Бога з народом, достаток та сенс життя.

відображає зв'язок Бога з народом, достаток та сенс життя. Домашня ковбаса, шинка та сало символізують щасливе сімейне життя та поповнення в родині.

символізують щасливе сімейне життя та поповнення в родині. Сир та вершкове масло символізують достаток, ситість та удачу у справах.

символізують достаток, ситість та удачу у справах. Хрін з м'ясом та молочними продуктами, освячується, щоб люди могли відчути не лише духовну, але й фізичну радість свята.

Також важливим елементом у Великодньому кошику є свічка. Краще за все взяти її у церкві та запалити від свічника. За бажанням, великодній кошик можна прикрасити гілочками барвінку, самшиту або вишитим рушником.

Що не варто ставити у Великодній кошик

Фрукти та овочі зазвичай освячують на інших, сезонних святах, тому їх може і не бути у великодньому кошику. Також не рекомендується додавати алкогольні напої.

Загалом, серед обов'язково освячених страв на великодньому столі мають бути лише яйця та паска, що стосується всього іншого – це залишається на вибір кожної родини.