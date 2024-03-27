Після завершення найтривалішого посту у році віруючі вирушають на святкове богослужіння та освячують великодні кошики з різноманітними стравами. У нашому матеріалі ви дізнаєтеся, які саме продукти мають бути у вашому Великодньому кошику.
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Що має бути у Великодньому кошику
У кошик слід покласти лише ту кількість продуктів, яку сім'я споживе під час свята. Викидати продукти, які були освячені в церкві, категорично не рекомендується. Серед обов'язкових страв, які повинні бути у ньому:
- Паска. Вона символізує тіло Христа та повноту життя.
- Писанки символізують перемогу життя над смертю.
- Сіль відображає зв'язок Бога з народом, достаток та сенс життя.
- Домашня ковбаса, шинка та сало символізують щасливе сімейне життя та поповнення в родині.
- Сир та вершкове масло символізують достаток, ситість та удачу у справах.
- Хрін з м'ясом та молочними продуктами, освячується, щоб люди могли відчути не лише духовну, але й фізичну радість свята.
Також важливим елементом у Великодньому кошику є свічка. Краще за все взяти її у церкві та запалити від свічника. За бажанням, великодній кошик можна прикрасити гілочками барвінку, самшиту або вишитим рушником.
Що не варто ставити у Великодній кошик
Фрукти та овочі зазвичай освячують на інших, сезонних святах, тому їх може і не бути у великодньому кошику. Також не рекомендується додавати алкогольні напої.
Загалом, серед обов'язково освячених страв на великодньому столі мають бути лише яйця та паска, що стосується всього іншого – це залишається на вибір кожної родини.