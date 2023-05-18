Що покласти на дно горщика, щоб квітка пишно цвіла: 4 народні засоби

Для того, щоб квітка пишно цвіла, на дно горщика можна покласти кілька речей, що сприятимуть здоровому росту та розвитку рослини. Про що йдеться – читайте далі.

Кожна рослина потребує різних умов вирощування та догляду. Від цього залежить її ріст та цвітіння. Також є універсальні методи. 24 Канал розкаже, що покласти на дно горщика, щоб квітка пишно цвіла.

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Що покласти у горщик для цвітіння квітки

Бананова шкірка – чудове добриво для рослин. Вони мають велику кількість магнію, калію та фосфору. Такі речовини відіграють важливу роль для росту та цвітіння квітки. Щоб використати цей метод, треба на дно горщика покласти керамзит або гальку та трохи землі. Це сформує дренаж. Бананову шкірку потрібно нарізати маленькими шматочками та ставити поверх землі.

Бананова шкірка / Фото Новини Ніжина

Попіл – дієвий метод, якщо ви хочете покращити стан квітки. Це доволі потужний засіб, адже попіл також має дезінфекційні якості. Фахівці радять використовувати його для фуксії та бегонії. Варто розвести 20 грамів попелу в літрі води та настоювати тиждень. Таким розчином можна поливати раз у два тижні.



Попіл / Фото Вікіпедія

Використання дріжджів для підживлення квіток є корисним для квітів, оскільки вони містять багато поживних речовин, амінокислот і мінералів. Оптимальним варіантом буде приготувати дріжджовий розчин. Треба розчинити 1 чайну ложку сухої речовини у 1 літрі теплої води. Настоюємо суміш впродовж 15-20 хвилин, поки дріжджі не почнуть пінитися. Потім злегка поливаємо рослини цим розчином, уникаючи поливу на листя.



Дріжджі / Фото Fenix-agro

Чайна заварка – хороший варіант для удобрення квітів, тому що чай містить чимало корисних мікроелементів. Найпростішим способом буде зробити чайний настій. Тож заварюємо чай, беручи звичайне чайне листя або чайні пакетики. Після того, як чайна заварка настоїться та охолоне, нею можна поливати вазони.



Чай / Фото ProstoWay