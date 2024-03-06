Який подарунок обрати для вчительки на 8 березня: список корисних варіантів
Традиційно діти у школах на 8 березня дарують своїм улюбленим вчителькам подарунки. Хоча сенс Міжнародного жіночого дня зовсім не в цьому. Це свято – про багатовікову боротьбу жінок за свої права.
Однак отримувати квіти чи солодощі від своїх учнів завжди приємно, а 8 березня – це хороша нагода, щоб таким чином висловити вдячність. Що можна подарувати вчителькам вже цієї п'ятниці, розкаже LifeStyle 24.
До слова Міжнародний жіночий день 2024: чи буде в Україні вихідний 8 березня
Набір цікавої літератури
Зазвичай вчителі дуже люблять читати та прищеплюють цю хорошу звичку учням. Тому можна скинутися грошима усім класом і купити, наприклад, набір красивої поезії від українських авторів.
Букет, зроблений своїми руками
Подарунки, які діти роблять власноруч, завжди викликають у вчителів захват. Адже туди вкладається стільки праці, любові та сил. Хороший варіант подарунка – букет з фруктів, солодощів чи паперу.
Красива канцелярія
Різноманітні ручки, блокноти, олівці, закладки та наклейки завжди необхідні вчителям для роботи. Крім того, це такі речі, що постійно губляться, тому краще мати запасні варіанти. Зараз у магазинах продається безліч красивої канцелярії на будь-який смак: як для дітей, так і для дорослих.
Подаруйте вчительці відпочинок
Вчителі – це люди, які багато працюють. Вдень навчають дітей, а ввечері перевіряють домашні завдання, контрольні роботи та диктанти. Тому сертифікат у СПА, на масаж або салон краси – корисний подарунок.