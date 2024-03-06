Однак отримувати квіти чи солодощі від своїх учнів завжди приємно, а 8 березня – це хороша нагода, щоб таким чином висловити вдячність. Що можна подарувати вчителькам вже цієї п'ятниці, розкаже LifeStyle 24.

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Набір цікавої літератури

Зазвичай вчителі дуже люблять читати та прищеплюють цю хорошу звичку учням. Тому можна скинутися грошима усім класом і купити, наприклад, набір красивої поезії від українських авторів.

Букет, зроблений своїми руками

Подарунки, які діти роблять власноруч, завжди викликають у вчителів захват. Адже туди вкладається стільки праці, любові та сил. Хороший варіант подарунка – букет з фруктів, солодощів чи паперу.

Ідеї корисних подарунків для вчительок / Фото Canva

Красива канцелярія

Різноманітні ручки, блокноти, олівці, закладки та наклейки завжди необхідні вчителям для роботи. Крім того, це такі речі, що постійно губляться, тому краще мати запасні варіанти. Зараз у магазинах продається безліч красивої канцелярії на будь-який смак: як для дітей, так і для дорослих.

Подаруйте вчительці відпочинок

Вчителі – це люди, які багато працюють. Вдень навчають дітей, а ввечері перевіряють домашні завдання, контрольні роботи та диктанти. Тому сертифікат у СПА, на масаж або салон краси – корисний подарунок.