Свято наближається: ідеї цікавих подарунків на Новий рік

11:33

У ніч з 31 грудня на 1 січня в усьому світі будуть відзначати Новий рік. Хоча цьогоріч українці будуть його зустрічати у час війни, однак це не привід відмовлятися від подарунків. Так ви зможете проявити свою турботу до близьких і принести свято у їхні серця.