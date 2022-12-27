Новий рік – це сімейне свято у якому багато тепла та затишку. Для того, щоб вам було легко підібрати подарунки своїм рідним, пропонуємо список практичних та корисних подарунків, зазнає 24 канал.
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Ідеї практичних та корисних подарунків на Новий рік
- Повербанк;
- ліхтарик на батарейках;
- теплий одяг (піжама, термобілизна, рукавиці, шкарпетки, шапка, шарф);
- термос або термочашку;
- набір LED-свічок, які працюють від акумулятора;
- плед;
- набір свічок;
- адвент-календар;
- електронну чи паперову книгу;
- подарунковий сертифікат в книгарню, у магазин косметики, техніки чи SPA-процедури;
- набір чаю або солодощів;
- торбинку з мандаринами;
- новорічні гірлянди та прикраси;
- елементи новорічного декору.
Новий рік – ідеї універсальних подарунків / Фото Canva
Що подарувати на Новий рік – ідеї подарунків для дітей
- Конструктор;
- мозаїки з кульками;
- набори для ліплення і творчості;
- ляльку;
- дитячі музичні інструменти;
- робота;
- дитячий фотоапарат;
- книгу з картинками;
- 3D-пазли;
- ігрові фігурки;
- інтерактивного вихованця;
- набори для гри з водою;
- бізіборд або бізікуб;
- пристрій для ліплення сніжок;
- настільну гру.
Що подарувати на Новий рік – список подарунків дітям, чоловікові та дружині / Фото Canva
Що подарувати на Новий рік – список подарунків дружині
- Розслабляючі бомбочки для ванни;
- творчий набір для виготовлення свічок, малювання або вишивки;
- набір для чаювання – чашки, заварний чайник, спеціальний чай;
- книжки;
- курси для вивчення іноземної мови або нового хобі;
- сертифікат до улюбленого інтернет-магазину;
- записник для записів кулінарних рецептів;
- домашні капці;
- набір кухонних рушничків;
- мило ручної роботи;
- новорічний посуд;
- прикраси;
- парфуми;
- доглядову чи декоративну косметику;
- ароматичні свічки або аромадифузори з ароматом зимових свят;
- кімнатну рослину.
Що подарувати на Новий рік / Фото Canva
Що подарувати на Новий рік – список подарунків чоловікові
- Набір шкарпеток;
- сорочку, светр, краватку чи запонки;
- подушку з тематичним принтом;
- смарт-годинник або фітнес-браслет;
- планер на рік;
- гаманець;
- тример;
- джойстик або ґеймпад (до приставки чи комп’ютера);
- бездротовий зарядний пристрій;
- теплу піжаму або халат;
- іменну чашку;
- аксесуари для автомобіля;
- набір для риболовлі.