Новий рік – це сімейне свято у якому багато тепла та затишку. Для того, щоб вам було легко підібрати подарунки своїм рідним, пропонуємо список практичних та корисних подарунків, зазнає 24 канал.

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Ідеї практичних та корисних подарунків на Новий рік

  • Повербанк;
  • ліхтарик на батарейках;
  • теплий одяг (піжама, термобілизна, рукавиці, шкарпетки, шапка, шарф);
  • термос або термочашку;
  • набір LED-свічок, які працюють від акумулятора;
  • плед;
  • набір свічок;
  • адвент-календар;
  • електронну чи паперову книгу;
  • подарунковий сертифікат в книгарню, у магазин косметики, техніки чи SPA-процедури;
  • набір чаю або солодощів;
  • торбинку з мандаринами;
  • новорічні гірлянди та прикраси;
  • елементи новорічного декору.

Новий рік – ідеї універсальних подарунків / Фото Canva

Що подарувати на Новий рік – ідеї подарунків для дітей

  • Конструктор;
  • мозаїки з кульками;
  • набори для ліплення і творчості;
  • ляльку;
  • дитячі музичні інструменти;
  • робота;
  • дитячий фотоапарат;
  • книгу з картинками;
  • 3D-пазли;
  • ігрові фігурки;
  • інтерактивного вихованця;
  • набори для гри з водою;
  • бізіборд або бізікуб;
  • пристрій для ліплення сніжок;
  • настільну гру.

Що подарувати на Новий рік – список подарунків дітям, чоловікові та дружині / Фото Canva

Що подарувати на Новий рік – список подарунків дружині

  • Розслабляючі бомбочки для ванни;
  • творчий набір для виготовлення свічок, малювання або вишивки;
  • набір для чаювання – чашки, заварний чайник, спеціальний чай;
  • книжки;
  • курси для вивчення іноземної мови або нового хобі;
  • сертифікат до улюбленого інтернет-магазину;
  • записник для записів кулінарних рецептів;
  • домашні капці;
  • набір кухонних рушничків;
  • мило ручної роботи;
  • новорічний посуд;
  • прикраси;
  • парфуми;
  • доглядову чи декоративну косметику;
  • ароматичні свічки або аромадифузори з ароматом зимових свят;
  • кімнатну рослину.

Що подарувати на Новий рік / Фото Canva

Що подарувати на Новий рік – список подарунків чоловікові

  • Набір шкарпеток;
  • сорочку, светр, краватку чи запонки;
  • подушку з тематичним принтом;
  • смарт-годинник або фітнес-браслет;
  • планер на рік;
  • гаманець;
  • тример;
  • джойстик або ґ​еймпад (до приставки чи комп’ютера);
  • бездротовий зарядний пристрій;
  • теплу піжаму або халат;
  • іменну чашку;
  • аксесуари для автомобіля;
  • набір для риболовлі.