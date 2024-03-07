Традиційно 8 березня люди з різних країн світу святкують Міжнародний жіночий день. Зокрема, говорять про права жінок, гендерну рівність, сексизм та насильство. Тому це свято не лише про квіти, які дарують. Саме таких фарб йому надала радянська, а потім і російська, пропаганда, пише LifeStyle 24.

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Який подарунок обрати для мами на 8 березня

Сертифікат на відпочинок

Мами, окрім того, що працюють, ще й постійно займаються хатніми справами. Тому відпочинок – це те, що їм дуже необхідно. Не обов'язково навіть їхати за кордон, адже багато крутих місць є і в Україні.

Щось для її хобі

Можливо, ваша мама любить в'язати, вишивати, малювати, танцювати чи співати. Якщо це так, то подаруйте якусь річ, яка їй точно знадобиться. Наприклад, набір для рукоділля чи малювання.

Подарунки для мами на 8 березня / Фото Canva

Колаж зі спільними фотографіями

Сімейні фотографії завжди зігрівають серце. Зараз, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, багато родин перебувають на відстані. Тому спільні світлини нагадуватимуть про дім та щасливі моменти, які там відбувалися.

Кухонні приладдя

Нерідко жінки полюбляють готувати, тому з задоволенням проводять час на кухні. Перегляньте, які кухонні приладдя вже втратили гарний вигляд або зламалися, та придбайте у магазині нові красиві речі.

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День разом

Час, проведений з дітьми, – один з найкращих подарунків для мами. Адже через постійну роботу та інші справи ми часто забуваємо про найрідніших людей, тому рідко з ними бачимось. Відсвяткуйте 8 березня разом з мамою. Такі цінні моменти точно потішать людину, яка подарувала вам життя.