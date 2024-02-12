Однак інколи вибрати щось цікаве буває складно. Люди часто губляться у магазинах, коли бачать стільки краси навколо. Тому сьогодні LifeStyle 24 допоможе вам та поділиться ідеями подарунків на День закоханих для колег. Не тягніть з вибором, адже найромантичніше свято зими вже у середу.

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Спільні фотографії

Якщо у вас з колегами близькі стосунки, то ви точно маєте багато смішних та веселих фотографій. Видрукуйте найкращі світлини, купіть коробку та красиво її задекоруйте. Можете додати ще улюблені смаколики свого колеги, адже це не лише приємний, але й смачний бонус до основного подарунка.

Чашка або ланч-бокс

Чашка та ланч-бокс – те, без чого не можна уявити офісні будні. Адже завжди хочеться випити гарячої кави та скуштувати якоїсь випічки під час обідньої перерви. Зараз у магазинах великий вибір такого посуду, тому оберіть для свого колеги варіант у його стилі.

Ідеї подарунків для колег / Фото Pexels

Валентинка, зроблена своїми руками

Подарунок, зроблений своїми руками, – це завжди хороша ідея. Адже він створений з особливою любов'ю. Валентинка – основний атрибут Дня закоханих. Крім того, ви не витратите багато коштів на таку листівку, а старання точно не залишаться без уваги. Бо навіть такий невеличкий подарунок може покращити настрій.

Емоції

На День святого Валентина можна здійснити одне з бажань свого колеги. Але потрібно точно дізнатися, про що він мріє. Можливо, це поїздка у якесь особливе місце або щось екстремальне.

Книжка або канцелярія

Існує думка, що книжка – це найкращий подарунок, особливо для тих, хто обожнює читати. Спитайте у колеги, який його улюблений жанр, щоб точно не прогадати. Можна також придбати оригінальну канцелярію, якщо людина фанатіє від красивих блокнотів, ручок, наліпок та закладок.