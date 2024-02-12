Однако иногда выбрать что-то интересное бывает сложно. Люди часто теряются в магазинах, когда видят столько красоты вокруг. Поэтому сегодня LifeStyle 24 поможет вам и поделится идеями подарков на День влюбленных для коллег. Не тяните с выбором, ведь самый романтический праздник зимы уже в среду.

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Совместные фотографии

Если у вас с коллегами близкие отношения, то вы точно имеете много смешных и веселых фотографий. Распечатайте лучшие фотографии, купите коробку и красиво ее задекорируйте. Можете добавить еще любимые вкусности своего коллеги, ведь это не только приятный, но и вкусный бонус к основному подарку.

Чашка или ланч-бокс

Чашка и ланч-бокс – то, без чего нельзя представить офисные будни. Ведь всегда хочется выпить горячего кофе и попробовать какой-то выпечки во время обеденного перерыва. Сейчас в магазинах большой выбор такой посуды, поэтому выберите для своего коллеги вариант в его стиле.

Идеи подарков для коллег / Фото Pexels

Валентинка, сделана своими руками

Подарок, сделанный своими руками, – это всегда хорошая идея. Ведь он создан с особой любовью. Валентинка – основной атрибут Дня влюбленных. Кроме того, вы не потратите много средств на такую открытку, а старания точно не останутся без внимания. Потому что даже такой небольшой подарок может улучшить настроение.

Эмоции

На День святого Валентина можно осуществить одно из желаний своего коллеги. Но нужно точно узнать, о чем он мечтает. Возможно, это поездка в какое-то особенное место или что-то экстремальное.

Книжка или канцелярия

Существует мнение, что книга – это лучший подарок, особенно для тех, кто обожает читать. Спросите у коллеги, какой его любимый жанр, чтобы точно не прогадать. Можно также приобрести оригинальную канцелярию, если человек фанатеет от красивых блокнотов, ручек, наклеек и закладок.