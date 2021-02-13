Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: поради від Володимира Остапчука

13 лютого 2021 , 10:14
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Джерело:

інстаграм Володимира Остапчука

Український ведучий та шоумен Володимир Остапчук напередодні Дня святого Валентина поділився трьома варіантами подарунків, які точно сподобаються чоловікам: сертифікат на одяг, вечір з друзями, піжама.

14 лютого кожен прагне зробити приємний і корисний подарунок для другої половинки. Як чоловіки, та і жінки шукають різноманітні сюрпризи, що запам'ятаються коханим. Володимир Остапчук вирішив розповісти підписницям декілька варіантів для подарунку.

До теми Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому

Що подарувати хлопцю на 14 лютого: поради від Остапчука

  • Якщо ви прагнете День святого Валентина провести з коханим, то наступного дня відпустіть його посидіти з друзями. Він чудово проведе час з вами, а потім насолодиться компанією чоловіків. Такий вчинок ваш коханий точно оцінить.
  • Подаруйте чоловікові піжаму або ж домашній костюм. Якщо ви маєте красиве вбрання чи білизну для дому, то подбайте, щоб коханий також виглядав гарно. Такий подарунок буде корисним та сподобається вашій другій половинці.
  • Ще один чудовий варіант презенту – сертифікат на одяг. Ви можете обрати сертифікат на будь-яку суму, а коханий обере ті речі, які йому подобаються.