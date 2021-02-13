Український ведучий та шоумен Володимир Остапчук напередодні Дня святого Валентина поділився трьома варіантами подарунків, які точно сподобаються чоловікам: сертифікат на одяг, вечір з друзями, піжама.

14 лютого кожен прагне зробити приємний і корисний подарунок для другої половинки. Як чоловіки, та і жінки шукають різноманітні сюрпризи, що запам'ятаються коханим. Володимир Остапчук вирішив розповісти підписницям декілька варіантів для подарунку. До теми Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому Що подарувати хлопцю на 14 лютого: поради від Остапчука Якщо ви прагнете День святого Валентина провести з коханим, то наступного дня відпустіть його посидіти з друзями. Він чудово проведе час з вами, а потім насолодиться компанією чоловіків. Такий вчинок ваш коханий точно оцінить.

Подаруйте чоловікові піжаму або ж домашній костюм. Якщо ви маєте красиве вбрання чи білизну для дому, то подбайте, щоб коханий також виглядав гарно. Такий подарунок буде корисним та сподобається вашій другій половинці.

Ще один чудовий варіант презенту – сертифікат на одяг. Ви можете обрати сертифікат на будь-яку суму, а коханий обере ті речі, які йому подобаються. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)