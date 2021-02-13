Что подарить парню на День святого Валентина: советы от Владимира Остапчука
Украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук накануне Дня святого Валентина поделился тремя вариантами подарков, которые точно понравятся мужчинам: сертификат на одежду, вечер с друзьями, пижама.
Источник:инстаграм Владимира Остапчука
14 февраля каждый стремится сделать приятный и полезный подарок для второй половинки. Как мужчины, так и женщины ищут разнообразные сюрпризы, запомнившиеся любимым. Владимир Остапчук решил рассказать подписчицам несколько вариантов для подарка.
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Что подарить парню на 14 февраля: советы от Остапчука
- Если вы стремитесь День святого Валентина провести с любимым, то на следующий день отпустите его посидеть с друзьями. Он прекрасно проведет время с вами, а потом насладится компанией мужчин. Такой поступок ваш возлюбленный точно оценит.
- Подарите мужчине пижаму или же домашний костюм. Если вы имеете красивый наряд или белье для дома, то позаботьтесь, чтобы любимый также выглядел красиво. Такой подарок будет полезным и понравится вашей второй половинке.
- Еще один замечательный вариант презента – сертификат на одежду. Вы можете выбрать сертификат на любую сумму, а любимый выберет те вещи, которые ему нравятся.
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