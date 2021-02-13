Украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук накануне Дня святого Валентина поделился тремя вариантами подарков, которые точно понравятся мужчинам: сертификат на одежду, вечер с друзьями, пижама.

14 февраля каждый стремится сделать приятный и полезный подарок для второй половинки. Как мужчины, так и женщины ищут разнообразные сюрпризы, запомнившиеся любимым. Владимир Остапчук решил рассказать подписчицам несколько вариантов для подарка.

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Что подарить парню на 14 февраля: советы от Остапчука