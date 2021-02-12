День святого Валентина – самый романтичный праздник в году. Для пар, которые уже давно вместе, это возможность напомнить друг другу, почему вы полюбили и почему согласились всю жизнь провести вместе. Конечно, проявлять свои чувства и заботу нужно ежедневно, но, кажется, 14 февраля – это особый день, когда даже воздух пропитан любовью.

Дарить подарки парням и мужьям – это всегда задача далеко не из простых. Ведь сколько шуток написано о наборах для душа и носках! А 14 февраля – это день, когда речь идет не о деньгах, а о чувствах – преданности, заботе и любви. Если вы не определились, что подарить мужчине на День святого Валентина – мы собрали для вас лучшие идеи, которые точно понравятся вашему любимому.

Читайте также Что подарить девушке на День святого Валентина: идеи для подарка, который поразит любимую

Что подарить парню на День святого Валентина

Должны вас разочаровать, но единого и универсального совета насчет подарков нет. Подарок должен оставаться сюрпризом, а значит напрямую вы не можете спросить у вашего любимого, о чем он давно мечтает или планирует приобрести себе сам. Именно поэтому внимательно слушайте. Обычно, люди ненароком оговариваются о своих желаниях.



Что подарить парню на 14 февраля: идеи

Возможно, во время вашего похода по магазинам или при просмотре какого-то интернет-магазина. Это, наверное, лучший совет, который можно дать в этом случае.

Забыть про полотенца, наборы носков, гели для бритья и тому подобные "подарки". День Валентина – это возможность превратить этот день в нечто особенное, в настоящую романтическую сказку, которую создать всем под силу.

Завтрак в постель на День святого Валентина

Нам всегда не хватает времени друг на друга. У нас напряженный график на работе, много домашних дел... Попробуйте это изменить и уделить немного больше внимания. Начните с самого утра – сделайте все, чтобы это утро не было суетливым, а для этого ложитесь пораньше спать и подготовьте все необходимое с вечера.

Для завтрака в постель вам нужно только дополнительных полчаса времени! Продумайте концепцию завтрака еще с вечера. Экспромт, безусловно, штука замечательная, но в данном случае неоправданная: утренняя трапеза в постели должна быть стильной, красиво поданной, а наскоро порубленный салат и бутерброд с сыром ожидаемого эффекта не произведут.



Завтрак в постель на День святого Валентина

Для того, чтобы красиво подать завтрак – возьмите специальный столик. Если его нет – можно приобрести или просто заменить обычным широким подносом. Застелите его яркой тканью и играйте на контрастах – красный с белым, золотистым или зеленым цветом выглядит очень выигрышно. Не забудьте о салфетках и милой открытке. Не пренебрегайте такими деталями, поскольку именно они обеспечивают незаменимую атмосферу уюта и тепла. Кстати, также будут цветы. Да-да, мы привыкли, что их всегда дарят мужчины, но это особый день. Один яркий цветок в миниатюрной вазочке произведет неизгладимое впечатление.

Не перегружайте столик блюдами и тарелками. Во-первых, это неэстетично, а во-вторых, это ужасно неудобно. Выберите одно блюдо и чашку кофе или чая (в зависимости от того, что любит пить ваш любимый).



Завтрак в постель на 14 февраля

Меню завтрака – на ваше усмотрение, но старайтесь составить его максимально для вашего мужчины. Если он любит сладкие завтраки, то выбирайте тосты с джемом, арахисовым маслом или даже шоколадом, круассаны, можно быстро приготовить сырники или овсянку с фруктами. Если же любит обильные варианты – пышный французский омлет с овощами и ярким салатом будет очень кстати. Главное, не готовьте того, что делаете всегда и что напоминает про обыденность. Пусть этот завтрак будет особенным.

Романтический ужин на двоих

Если у вас утром все же не хватает на времени на то, что понежиться в постели и насладиться чашкой кофе вместе с любимым, не беда. Это можно повторить вечером, но уже без кофе, если все же хотите уснуть. Романтический ужин на двоих, кажется, никогда не станет банальным. А тем более, если он не часто, то не сможет надоесть.

Ужин – это не только еда, но и атмосфера и беседа. А вот чего-чего, а разговоров иногда так не хватает! Но, как и у приготовления завтрака, здесь тоже есть свои нюансы. Во-первых, не заказывайте еду. Это должно быть что-то особенное, а вот пицца вряд ли создаст праздничную атмосферу, даже если она и вкусная. Если вы не очень хорошо справляетесь на кухне, выберите максимально простые блюда. Но поверьте, если вы приготовите ужин своими руками – он ​​будет в сто раз вкуснее, чем изысканное блюдо из соседнего ресторана. А все потому, что вы добавите в блюдо свою любовь, которую ничто на свете не сможет заменить.



Романтический ужин на двоих в День святого Валентина

Сервировка стола тоже должна быть тематической. Приобретите красную скатерть, яркие салфетки, красивые свечи и цветы. Не перегружайте стол блюдами – достаточно основного блюда и закуски, десерт уже готовьте по желанию. Из напитков – выберите качественное вино или шампанское. Даже если ваш мужчина любит пиво, лучше от этого сегодня воздержаться и не портить романтическую волшебную атмосферу. Включите легкую и тихую музыку, которая не будет мешать вам разговаривать.

Пища не должна быть тяжелой, ведь перспектива валяться потом в постели, держась за полный живот, никого не обрадует. Например, это может быть паста с морепродуктами или овощами и пармезаном, запеченный кролик или утка с клюквенным соусом, легкий салат из овощей с заправкой из бальзамического уксуса и горчицы. А на десерт легкая панакота или чизкейк. Или, если вы хорошо справляетесь с тестом, то можно приготовить печенье в форме валентинок или печенье с предсказаниями, где можно написать романтические пожелания или прогнозы.



Романтический ужин на двоих на 14 февраля

Главное, не забывайте о себе! Несмотря на то, что ужин будет дома – роскошное платье, прическа и макияж должны быть обязательно. Ведь еда – это еда, а вот вы – залог эстетического удовольствия.



Если нет времени заниматься готовкой и вы вдвоем любите интересные блюда другой кухни, предлагаем обратить внимание на доставку итальянской еды или японской (в зависимости от ваших предпочтений).

Развлечения и путешествие

Конечно, очень сложно сделать путешествие спонтанным подарком, ведь для этого нужно детально спланировать свое время. Но зима – это прекрасное время, чтобы приобрести авиабилеты на лето. Например, вы давно планировали улететь к океану/в Европу/Лондон/на Канары? Самое время это сейчас воплотить!



Дарите впечатления, а не деньги

Если ваш мужчина любит музыку и фестивали, то к билету на самолет можно приобрести билеты и на концерт любимой группы или фестиваль. Пока их сейчас продают по сниженным ценам, поэтому можно еще и сэкономить.

Совместное путешествие – это всегда увлекательно! Новые эмоции, новые впечатления и открытия – это дороже денег.

Подарки своими руками

Мы уже говорили, что просто купить термочашку или клавиатуру мало. Поэтому проявите фантазию, вспомните свои таланты и творите! Это может быть картина или портрет любимого, связанный свитер или даже испеченный торт. Главное, что вы вложите частичку своего сердца. Поверьте, эти подарки будут долго помниться!

Валентинки, блинчики в форме сердца или баночка с сотней причин, почему вы его любите, растопят сердце даже самых суровых мужчин.

Фитнес-трекер и другие подарки для хобби

Волшебный фитнес-трекер не выходит из моды, потому что помогает следить за здоровьем. Он фиксирует пройденное расстояние, считает калории, рассказывает о фазах сна.

И заставит вашего мужчину улыбаться, если он:

– спортсмен;

– хочет казаться спортсменом;

– не хотел носки.

Что касается остального, то отталкивайтесь от предпочтений. Это может быть книга, виниловые диски, комиксы, лицензионная игра, подставка под ноутбук, кружка с USB-подогревом, гитара для PlayStation и другие железки. В общем, мужчинам всегда нравятся штуки, которыми можно управлять или что-то измерять. Некоторые даже обрадуется вертолету на радиоуправлении! Особенно, когда ты уже в том возрасте, когда самому покупать стыдно, а вот поиграть еще хочется.

Сертификаты на изучение чего-то нового

Новые знания – это, наверное, лучший подарок на любой праздник. К тому же, сегодня приобрести сертификат можно на что угодно! Изучение английского языка, нового языка программирования, танцы, игра на гитаре и даже гончарное искусство!

Если же говорить конкретно о Дне Валентина, то, конечно, лучше выбирать двойные сертификаты и делать это вместе с любимым. Ведь вдвоем приятнее и веселее ходить в спортзал, кататься на лошадях или просто позировать для фотографа.

Романтическая фотосессия

Красивая фотосессия оставит кучу приятных впечатлений не только вашему любимому, но и вам. Вы можете нанять фотографа, который уловит все ваши моменты нежности, или же можно устроить фотосессию собственноручно с помощью штатива, телефона или камеры.



Что подарить парню на Валентина: фотосессия

Для того, чтобы романтическая съемка точно запомнилась – сделайте ее тематической. Здесь все зависит от ваших предпочтений и предпочтений партнера. Весело будет переодеться в какие-то костюмы, или же подготовить парные футболки с вашими любимыми цитатами (что тоже является крутой идеей для подарка). Или же можно устроить фотосессию в стиле ретро или нуар.

Звездная карта

Этот подарок однозначно покажет насколько внимательно вы относитесь к своему возлюбленному и как уважаете ваши с ним отношения. Такие звездные карты можно составить на различные важные вам дать, например, день, когда вы впервые пошли на свидание или день, когда впервые поцеловались.



Подарок на День святого Валентина

Особенность такой карты в том, что специально для вас составят, какими были позиции звезд, когда вершилась история вашей пары. Также, такой подарок можно смело повесить на стену как картину.

Любите и будьте любимы!