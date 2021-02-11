День святого Валентина для влюбленных пар выступает еще одним поводом, чтобы выразить и доказать свою любовь. Подарок не является главным проявлением ваших чувств, однако станет хорошим подчеркиванием вашей искренности. Что подарить девушке на День святого Валентина становится в основном сложным вопросом, но все же бедой он не является.

Обычно, подарок на День святого Валентина ребята и мужчины выбирают с особой тщательностью. Ведь нужно учесть кучу факторов, к примеру, что может понравиться любимой, а что может добавить нотки разочарования в этот день. Однако, для того, чтобы заставить вашу вторую половинку улыбаться, вам совсем не нужно проходить сквозь "огонь, воду и медные трубы".

К слову Что подарить парню на День святого Валентина: идеи на 14 февраля, которые понравятся любимому

Единственным достойным советом будет слушать: внимательно слушайте, что говорит ваша девушка или жена, когда вы заходите в магазины, будет внимательными и к намекам. Возможно, ваша половинка уже знает, какой подарок она хотела получить, но напрямую говорить об этом не хочет. В этой подборке мы собрали для вас лучшие варианты и идеи для подарка девушке на 14 февраля. Однако к каждому из них можно добавить что-то свое и в результате вы получите счастливые глаза любимой, гору впечатлений и радости.

Лучшие идеи подарка для девушки на 14 февраля

Цветы и сладости

На День влюбленных неизменной классикой подарков всех веков и народов остается "тандем" хорошего букета и вкусных конфет. Однако, перед тем как бежать покупать розы – подумайте, любит ли именно их ваша любимая. Возможно, ей нравятся белые ромашки или нежные розовые тюльпаны.



Что подарить девушке на День влюбленных / Unsplash

По выбору конфет также есть определенные "подводные камни". Если ваша половинка следит за фигурой не употребляет сахара – не стоит покупать сладкое. В качестве альтернативы таким сладостям можно приобрести фруктовую пастилу, шоколадные конфеты без сахара или даже самому приготовить какой-то десерт, который не будет вредить ни фигуре, ни коже любимой девушки.

Романтический ужин

Очень приятным сюрпризом на 14 февраля может стать красивый и вкусный ужин при свечах. Не бойтесь кухни и всего, что с ней связано. Сложных "ресторанных" блюд на ужин готовить не нужно. Обычная паста или запеченный картофель с мясом в сочетании с хорошим вином могут творить чудеса. Тем более, ваша любимая точно оценит, что вы так сильно хотели ее удивить.



Что подарить девушке на День святого Валентина / Pinterest

Главное, не заказывайте готовую пищу. Это будет видно сразу, а такая "маленькая хитрость" вполне может испортить вам вечер. Покажите своему любимому человеку насколько вы готовы стараться для нее – и это точно не останется незамеченным.

Поездка

Возможно, ваша половинка давно мечтает о путешествии или хочет попробовать новый экстремальный вид спорта. Новые путешествия – это не только новые ощущения и воспоминания, но и возможность совместного роста. Поэтому побалуйте любимую известием, что вы отправляетесь с ней приобретать счастливые мгновения, но не говорите куда едете. Пусть это будет сюрпризом. Такой подарок на День влюбленных будет очень приятным и оставит впечатление на всю жизнь.



Подарок девушке на Валентина: путешествие / Unsplash

Косметика

Хорошая косметика или духи известного бренда, которые так обожает ваша девушка, также могут быть вариантом хорошего подарка на День святого Валентина. Внимательно изучите чем из косметики пользуется ваша любимая, или же какие ароматы ей нравятся, и тогда успех вам гарантирован.



Подарок девушке на 14 февраля / Unsplash

Духи – это замечательный подарок, которому обрадуется любая женщина. Если вы правильно подберете аромат, то вашей любимой половинке он будет приносить не только удовольствие, но и подчеркивать ее шарм и очарование.

Украшения

Кто-то когда-то сказал, что лучшие друзья девушек – это бриллианты. В этом есть доля правды, если ваша любимая носит украшения. Заметьте, какие ювелирные украшения ваша девушка предпочитает. Если она носит цепочку, то хорошим и милым подарком будет оригинальная подвеска. Если же любимая носит серьги, то следует присмотреться, какой именно они формы и какие драгоценные камни будут подчеркивать черты ее лица.



Что подарить на 14 февраля: украшения / Unsplash

Альбом с фотографиями

Этот подарок точно заставит расчувствоваться вашу девушку. Такой альбом можно заказать, а можно и сделать самостоятельно. Для этого распечатайте совместные фото с любимой и вклейте их в альбом. Под фотографиями можно написать дату, историю как делалось это фото или просто вписать теплые слова.



Подарок на 14 февраля своими руками / Pinterest

Все ваши дорогие моменты будут собраны в одном месте и такой альбом всегда будет приносить радость девушке, когда она будет брать его в руки. К тому же можно оставить место и для будущих фотографий.

Парная одежда

Следующей очень милой идеей для подарка является парная одежда. Вы можете приобрести для себя и для вашей половинки одинаковые худи, свитера, футболки или даже пижамы! На этих вещах можно написать ваши общие шутки или фразы, которые будете понимать только вы двое.



14 февраля подарок девушке / Pinterest

Уже несколько лет подряд популярными остаются плюшевые пижамы-комбинезоны в виде животных, которые называются кигуруми. Вы можете приобрести как одинаковые кигуруми, так и можете выбрать себе и любимой разные.

Белье

Когда же еще приобрести нижнее белье для любимой, как в романтический День святого Валентина? В магазине белья выбор найдется для каждой девушки. Советуем обратиться за помощью к консультантам, которые помогут вам выбрать действительно красивый подарок.



Подарок любимой на 14 февраля / Pinterest

Желаем Вам в День влюбленных любить и быть любимыми!