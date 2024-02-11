Вразять кохану людину: 5 ідей парних подарунків на День святого Валентина

Якщо ви ще не обрали подарунок для коханої людини на День святого Валентина, то потрібно терміново виправляти ситуацію. Адже до найромантичнішого свята зими залишилося зовсім мало часу.

Як і завжди, цього року День закоханих святкуватимемо 14 лютого. LifeStyle 24 підготував добірку цікавих ідей парних подарунків. Впевнені, що один із варіантів точно вам приглянеться. Тому поспішайте штурмувати магазини.

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Парні кулони

Зараз у магазинах продається безліч красивих кулонів. Серед такої великої кількості варіантів, точно знайдеться особливий. Це можуть бути підвіски з написами або з оригінальними дизайними. Такий романтичний подарунок не захочеться знімати, тому ви завжди будете поруч зі своєю коханою людиною.

Романтична гра

Романтичні ігри для пар набули особливої популярності останніми роками. Це такі спеціальні коробочки, у яких є карточки з завданнями або питаннями. Є ігри як на довіру та відвертість, так і більш сексуального характеру. Це також чудове заняття на День святого Валентина. Адже воно допомагає зблизитися.

Що подарувати на День святого Валентина / Фото Canva

Парні футболки

Парні футболки – це завжди вдалий подарунок. Хто ж їх не любить? Крім того, така ідея є досить оригінальною. Адже можна придумати власний дизайн та закласти у нього особливі сенси, які пов'язані з вашими романтичними стосунками. Ця футболка завжди нагадуватиме про кохану людину, навіть коли вона буде далеко.

Незабутня подорож

Можете подарувати один одному незабутні емоції. Ви ж точно знаєте, куди мріє відправитися партнер. Обміняйтеся квитками у довгоочікувану подорож. Також можете запланувати й спільну поїздку, щоб провести час як наодинці, так і разом.

Сертифікат для двох

Спільні хобі, екстремальні заняття та походи у спортзал допомагають закоханій парі зблизитися. Виділіть один вечір на те, щоб подумати, куди б ви хотіли відправитися разом найближчим часом, та придбайте сертифікат для двох.