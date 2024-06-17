Що віщує сорока, яка прилетіла до будинку: варіантів є багато

У народі збереглося чимало прикмет про сороку. До прикладу, кажуть – якщо птах залетів у будинок, то може статися як хороша подія, так і погана. Однозначної думки щодо цього немає. Однак важливо не зашкодити йому, аби не накликати біду.

Якщо ви вважаєте що сорока біля дому може принести проблеми, то потрібно підняти шапку, після цього – вклонити та перехреститися. А що ще віщує цей птах, за народними повір'ями, дізнавайтеся на сайті.

До речі Про чорну кішку та інші: 5 найбільш поширених забобонів, у які українці досі вірять

Що віщує сорока: народні прикмети про птаха

Якщо до будинку прилетить сорока та сяде на вікно, то господарям слід чекати на новини. Хороша вісточка буде у родині, якщо птах з'явився у момент, коли хтось хворіє. Вважається, що сорока приносить одужання. Буває, що вона одразу відлітає, а не засиджується на вікні. Тоді з людьми трапиться щось погане. Зокрема, оселю можуть обікрасти злодії.

Радісна сорока – до приємних новин від родичів.

Якщо птах кричить, то скоро у сім'ї народиться дитина або буде весілля.

Якщо він неспокійний, то хтось пліткує про господарів дому.

Які є прикмети про сороку / Фото Canva

Інколи сорока може скакати по вікні або заглядати в середину. У народі кажуть, що така поведінка птаха не до добра. Однак є люди, які стверджують, що цей знак – хороший. Поганою прикметою також вважається, якщо сорока вріжеться у вікно. Хтось з сім'ї може постраждати або померти. Варто взяти до уваги цю ситуацію, адже у такому разі можна врятуватися від біди.

Сорока літає над будинком – буде пожежа, смерть або повінь.

Сорока гуляє по подвір'ю – чекайте на фінансові проблеми.

Народні прикмети про сороку є доволі цікавими. Однак багато людей вже не сприймають їх серйозно, а вважають, що це все – вигадки.