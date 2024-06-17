Если вы считаете что сорока возле дома может принести проблемы, то нужно поднять шапку, после этого – поклониться и перекреститься. А что еще предвещает эта птица, по народным поверьям, узнавайте на сайте.

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Что предвещает сорока: народные приметы о птице

Если в дом прилетит сорока и сядет на окно, то хозяевам следует ждать новостей. Хорошая весточка будет в семье, если птица появилась в момент, когда кто-то болеет. Считается, что сорока приносит выздоровление. Бывает, что она сразу улетает, а не засиживается на окне. Тогда с людьми случится что-то плохое. В частности, дом могут обокрасть воры.

Радостная сорока – к приятным новостям от родственников.

Если птица кричит, то скоро в семье родиться ребенок или будет свадьба.

Если она беспокойная, то кто-то сплетничает о хозяевах дома.

Какие есть приметы о сороке / Фото Canva

Иногда сорока может прыгать по окну или заглядывать внутрь. В народе говорят, что такое поведение птицы не к добру. Однако есть люди, которые утверждают, что этот знак – хороший. Плохой приметой также считается, если сорока врежется в окно. Кто-то из семьи может пострадать или умереть. Стоит принять во внимание эту ситуацию, ведь в таком случае можно спастись от беды.

Сорока летает над домом – будет пожар, смерть или наводнение.

Сорока гуляет по двору – ждите финансовых проблем.

Народные приметы о сороке довольно интересны. Однако многие люди уже не воспринимают их серьезно, а считают, что это все – выдумки.