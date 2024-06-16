Зокрема, кажуть – якщо чорна кішка перейде дорогу, то станеться щось погане. Які ще популярні забобони є, читайте у сьогоднішньому матеріалі.

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Не сиди на куті, бо станеться біда

Від старших людей постійно можна почути, що не можна сидіти на куті. Вважається, що тоді людина втратить свою життєву енергію, буде постійно втомлена та сонна. Їй зовсім не хотітиметься працювати.

Що ще може трапитися

У чоловіка жоден зі шлюбів не буде щасливий.

Господар будинку накличе злидні на родину.

Дівчині не вдасться вийти заміж взагалі або шлюб буде невдалий.

Можуть початися сімейні проблеми.

Схрести пальці, якщо збираєшся збрехати

У давні часи, коли за християнську віру переслідували, люди схрещували пальці, коли віталися. Так вони ніби "шукали своїх". Хрест також притягує духів, але не лише добрих, але й злих. Вони приходили, коли хтось брехав. Аби не наразитися на небезпеку, люди захищалися, схрещуючи пальці.

Популярні забобони / Фото Depositphotos

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Чорна кішка перейшла дорогу – буде біда

Забобон про чорну кішку, мабуть, знають усі. Ця тварина часто асоціюється з негативом через казки, у яких вона зображується поруч з відьмою. Наші предки казали, що чорна кішка, яка переходить дорогу, – це чаклунка, тому й боялися. Навіть зараз вірять, що після цього станеться біда.

Не переступай через людину, інакше не виросте

Буває, що діти переступають одне через одного, коли бавляться та веселяться. Батьки ж завжди говорять, що цього не можна робити. Вважається, що так людина перестане рости. Щоб уникнути негативних наслідків, потрібно переступити через неї ще раз.

Вступив у послід – з'являться гроші

Інколи люди навіть радіють, коли випадково вступають у послід. Адже у народі кажуть, що це до грошей. Особливо пощастить, якщо лівою ногою, яка пов'язана з нечистю, проте йдеться про кошти, зароблені не зовсім чесно.