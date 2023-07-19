Що означає ім'я Вероніка: факти, про які ви й не здогадувались

Вероніка – прекрасне ім'я, яке зараз є доволі поширеним на території України. Дізнаймось детальніше про його особливості.

Ім'я Вероніка милує своїм звучанням. Воно наділене особливим шармом та красою. Що означає це ім'я, звідки походить, коли Дні ангела та який характер у цих жінок – знає 24 Канал.

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Значення та походження імені

Вероніка – ім'я з латинським корінням. Сформувалось від імені Ференіка, що трактують як "приносить удачу".

З цим ім’ям переплітається історія розп’яття Ісуса Христа. За переказами, жінка Вероніка, не побоялась охорони й витерла обличчя Ісуса Христа від крові та поту, коли він йшов на гору Голгофу з важким хрестом. На тканині було видно легку усмішку Спасителя. Тож на латині Вероніка має значення "справжній вигляд".

Коли Дні ангела

Вероніка святкує свої іменини кілька разів на рік:

25 червня;

9 липня;

12 липня;

25 липня;

30 липня;

17 жовтня.

Характер Вероніки

Вероніка по житті – приваблива та яскрава, їй приємна увага інших людей. У неї переважно хороший настрій: любить жартувати та змушувати людей усміхатись.

Ці жінки – великі мрійниці, у них багато цілей та бажань. Але іноді їм не вистачає достатньо сміливості та ентузіазму, щоб їх реалізовувати. Вони не люблять залишатись наодинці та шукають великі компанії.

Вероніка – зазвичай досить стресостійка та легко сприймає проблеми та життєві негаразди. Володіє хорошою інтуїцією, яка рідко її підводить, тому обманути цю жінку не вийде. Бачить найменші хитрощі та маніпуляції.