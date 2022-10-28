Що одягнути на вулицю, коли вимкнули світло: речі, які варто обрати, виходячи з дому

Через обстріли Росією важливих об'єктів енергетичної структури, в Україні почали вимикати не лише світло у будинках, а й на вулиці. Такі відключення відбуваються з метою заощадження енергоресурсів. Українцям важливо бути уважнішими у виборі свого одягу, виходячи з дому, щоб бути поміченими для водіїв, коли немає світла.

Світломаскування є поширеним правилом під час війни. Щоб допомогти нашій країні зараз, при постійних атаках Росії на міста та важливі енергоструктури, нам треба економити світло. 24 канал зібрав для вас важливі поради, як одягнутися на вулицю, коли навколо темрява.

Читайте також Готуємося до холодної зими: як зберегти тепло в домівці

Що одягнути на вулицю, коли немає світла

Основна порада при виборі одягу, коли на вулиці вимкнули світло – це обирати світлі речі. В темряві найбільше виділяються предмети світлого забарвлення, саме тому краще одягнути хоча б щось світле (шапку, штани, куртку).

Також подбайте про наявність світловідбивних елементів. Це може бути стрічка на сумці чи рюкзаку, стрічка на чоботах чи одязі. Оскільки світловідбивачі майже у 6 разів зменшують ризик наїзду авто на людину. Найкраще підійде жовтий колір, бо його найбільш помітно у темноті.

Що одягнути на вулицю, коли вимкнули світло: важливі поради / Фото з відкритих джерел

Звертаємо вашу увагу, що світловідбивні елементи мають бути у всіх членів сім'ї. На одязі дитини краще їх розташовувати на рівні голови, корпусу і рук дитини, бо через малий зріст діти є менш помітними на дорозі.

Для домашніх улюбленців можна придбати нашийник й повідець, що світяться, або одяг зі світловідбивними елементами.

Як носити світловідбивні елементи

Важливо носити світловідбивні елементи за такими правилами: