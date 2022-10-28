Светомаскировка является распространенным правилом во время войны. Чтобы помочь нашей стране сейчас, при постоянных атаках России на города и важные энергоструктуры, нам нужно экономить свет. 24 канал собрал для вас важные советы, как одеться на улицу, когда вокруг тьма.

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Что одеть на улицу, когда нет света

Основной совет при выборе одежды, когда на улице выключили свет – это выбирать светлые вещи . В темноте больше выделяются предметы светлой окраски, именно поэтому лучше одеть хотя бы что-то светлое (шапку, брюки, куртку).

Также позаботьтесь о наличии светоотражающих элементов . Это может быть лента на сумке или на рюкзаке, лента на сапогах или одежде. Поскольку световозвращатели почти в 6 раз уменьшают риск наезда авто на человека. Лучше всего подойдет желтый цвет, потому что он наиболее заметен в темноте.

Что надеть на улицу, когда выключили свет: важные советы / Фото из открытых источников

Обращаем ваше внимание, что световозвращающие элементы должны быть у всех членов семьи. На одежде ребенка лучше их располагать на уровне головы, корпуса и рук ребенка, потому что из-за малого роста дети менее заметны на дороге.

Для домашних любимцев можно приобрести ошейник и светящиеся поводок или одежду со светоотражающими элементами.

Как носить световозвращающие элементы

Важно носить световозвращающие элементы по следующим правилам: