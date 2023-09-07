Хитрий трюк: що треба зробити з кущами смородини після збору врожаю

Догляд за смородиною не закінчується її збором. Існують ще певні процедури, які важливо проводити після закінчення врожаю.

Від того як правильно ви будете доглядати за кущами смородини після збору ягід, залежить яким буде урожай в наступному сезоні. А от що саме треба зробити – знає 24 Канал.

Зверніть увагу Коли можна збирати кавуни з ділянки: будьте готовими

Обрізка смородини

Після того, як на кущі припинили з'являтися ягоди, потрібно окультурити гілки з самого низу. Листя не має доторкатися землі, аби не заразитися певними хворобами. Переважно на верхніх гілках часто селиться попелиця: вона проявляється характерними плямами.

Щоб більше не бачити її на смородині, треба після збору ягід підрізати гілки на 10-15 сантиметрів. Оптимально залишити 4-5 молодих та міцних пагонів.



Обрізка смородини / Фото "Аптека садівника"

Обов'язково варто позбутися хворих чи пошкоджених паростків, адже вони вже не будуть родити, натомість можуть стати джерелом хвороб та приманкою для шкідників. Краще обрізати й старі гілки.

Підживлення та обробка від шкідників

Після того, як обрізали кущі, необхідно обприскати їх від можливих шкідників та хвороб. Для цього знадобиться сечовина. Просто розчиніть 300 грамів речовини у 10 літрах води. Дієвим засобом у цій ситуації буде й 1% розчин бордоської речовини. Обробку можна повторити навесні.



Бордоська рідина / Фото Floristics.info

Під час вирощування ягід не можна забувати про правильне удобрення. Якщо смородина має понад 3 роки, рекомендується підгодувати її фосфорно-калійними речовинами.

Хороший вибір – взяти суперфосфат. Треба 2 столові ложки речовини розчинити в гарячій воді, потім внести ще 1 столову ложку сульфат калію. Все це якісно розбавляємо водою, щоб вийшло відро розчину. Такого об'єму буде достатньо на 1 кущ смородини. Перед підживленням не забуваємо підлити його водою.

Полив смородини

Після того, як зібрали ягоди, не забувайте про полив кущів. Це необхідно для того, щоб у наступному сезоні на кущах з'явилися нові бруньки, на яких буде відбуватися плодоношення. Якщо надворі дуже сухо, то під кущі чорної смородини виливайте 3 відра води 1 раз на 3 тижні.



Полив смородини / Фото Pixabay

Червона смородина характерна тим, що в неї глибша коренева система. Тож немає сенсу дуже часто її поливати. Вистачить й 1 раз у місяць. Після поливу є сенс розпушити ґрунт та замульчувати його.