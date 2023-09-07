Хитрый трюк: что нужно сделать с кустами смородины после сбора урожая

Уход за смородиной не заканчивается ее сбором. Есть еще определенные процедуры, которые принципиально проводить после окончания урожая.

От того как правильно вы будете ухаживать за кустами смородины после сбора ягод, зависит каким будет урожай в следующем сезоне. А вот что именно нужно сделать – знает 24 Канал.

Обратите внимание Когда можно собирать арбузы с участка: будьте готовы

Обрезка смородины

После того как на кусте прекратили появляться ягоды, нужно окультурить ветви с самого низа. Листья не должны касаться земли, чтобы не заразиться определенными болезнями. Преимущественно на верхних ветвях часто селится тля: она проявляется характерными пятнами.

Чтобы больше не видеть ее на смородине, нужно после сбора ягод подрезать ветки на 10–15 сантиметров. Оптимально оставить 4-5 молодых и крепких побегов.



Обрезка смородины / Фото "Аптека садовода"

Обязательно стоит избавиться от больных или поврежденных ростков, ведь они уже не будут рожать, могут стать источником болезней и приманкой для вредителей. Лучше обрезать и старые ветки.

Подкормка и обработка от вредителей

После того как обрезали кусты, необходимо опрыскать их от возможных вредителей и болезней. Для этого понадобится мочевина. Просто растворите 300 граммов вещества в 10 литрах воды. Действенным средством в этой ситуации будет и 1% раствор бордосского вещества. Отделку можно повторить весной.



Бордосская жидкость / Фото Floristics.info

При выращивании ягод нельзя забывать о правильное удобрение. Если смородина старше 3 лет, рекомендуется подкормить ее фосфорно-калийными веществами.

Хороший выбор – взять суперфосфат. Надо 2 столовые ложки вещества растворить в горячей воде, затем внести еще 1 столовую ложку сульфата калия. Все это качественно разбавляем водой, чтобы получилось ведро раствора. Такого объема будет достаточно на 1 куст смородины. Перед подкормкой не забываем подлить его водой.

Полив смородины

После того как собрали ягоды, не забывайте о поливе кустов. Это необходимо для того, чтобы в следующем сезоне на кустах появились новые почки, на которых будет происходить плодоношение. Если на улице очень сухо, то под кусты черной смородины выливайте 3 ведра воды 1 раз в 3 недели.



Полив смородины.

Красная смородина характерна тем, что у нее более глубокая корневая система. Поэтому нет смысла часто ее поливать. Достаточно и 1 раз в месяц. После полива есть смысл разрыхлить почву и замульчировать ее.