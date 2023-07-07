Вб’є урожай: що не можна садити після огірків

Для того, щоб успішно вирощувати саджанці на городі, треба дотримуватись сівозміни – тобто, чергування посіву різних овочів.

Огірки характерні тим, що швидко розвиваються, відповідно виснажують землю, бо беруть чимало корисних речовин. Є овочі, яким категорично не підходить рости після огірків. Про які йдеться – розкаже 24 Канал.

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Що не варто садити після огірків

Ось кілька рослин, які не рекомендується садити після огірків:

Огірки та баклажани відносяться до одного сімейства пасльонових, і вони можуть бути вразливими до однакових хвороб і шкідників. З цієї причини рекомендується уникати саджання баклажанів після огірків.



Баклажани / Фото Grow Now

Як картопля, так і огірки можуть заражатись фітофторозом – грибковою хворобою. Тож краще не садити їх разом.



Картопля / Фото Seeds

Хоча огірки й гарбузи належать до одного роду, їх посадка поруч часто призводить до змішання сортів, особливо якщо вони сходяться в часі плодоношенні. Також гарбузи можуть займати багато місця в саду, що створює проблеми для розсади огірків.



Гарбузи / Фото AgroPortal.ua

Також не варто саджати біля огірків капусту, адже їй потрібна родюча земля. На місці, де росла капуста, урожаю огірків не буде через виснаженість ґрунту.



Капуста / Фото Zemliak.com

Що можна саджати після огірків

Після вирощування огірків на городі є кілька варіантів, які можна успішно садити.