Вб’є урожай: що не можна садити після огірків
Для того, щоб успішно вирощувати саджанці на городі, треба дотримуватись сівозміни – тобто, чергування посіву різних овочів.
Огірки характерні тим, що швидко розвиваються, відповідно виснажують землю, бо беруть чимало корисних речовин. Є овочі, яким категорично не підходить рости після огірків. Про які йдеться – розкаже 24 Канал.
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Що не варто садити після огірків
Ось кілька рослин, які не рекомендується садити після огірків:
Огірки та баклажани відносяться до одного сімейства пасльонових, і вони можуть бути вразливими до однакових хвороб і шкідників. З цієї причини рекомендується уникати саджання баклажанів після огірків.
Як картопля, так і огірки можуть заражатись фітофторозом – грибковою хворобою. Тож краще не садити їх разом.
Хоча огірки й гарбузи належать до одного роду, їх посадка поруч часто призводить до змішання сортів, особливо якщо вони сходяться в часі плодоношенні. Також гарбузи можуть займати багато місця в саду, що створює проблеми для розсади огірків.
Також не варто саджати біля огірків капусту, адже їй потрібна родюча земля. На місці, де росла капуста, урожаю огірків не буде через виснаженість ґрунту.
Що можна саджати після огірків
Після вирощування огірків на городі є кілька варіантів, які можна успішно садити.
- боби;
- горох;
- квасолю;
- гірчицю;
- ріпак;
- редьку.