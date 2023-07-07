Огірки характерні тим, що швидко розвиваються, відповідно виснажують землю, бо беруть чимало корисних речовин. Є овочі, яким категорично не підходить рости після огірків. Про які йдеться – розкаже 24 Канал.
Не пропустіть Урожай помідорів збільшиться вдвічі: 3 корисних процедури для томатів
Що не варто садити після огірків
Ось кілька рослин, які не рекомендується садити після огірків:
Огірки та баклажани відносяться до одного сімейства пасльонових, і вони можуть бути вразливими до однакових хвороб і шкідників. З цієї причини рекомендується уникати саджання баклажанів після огірків.
Баклажани / Фото Grow Now
Як картопля, так і огірки можуть заражатись фітофторозом – грибковою хворобою. Тож краще не садити їх разом.
Картопля / Фото Seeds
Хоча огірки й гарбузи належать до одного роду, їх посадка поруч часто призводить до змішання сортів, особливо якщо вони сходяться в часі плодоношенні. Також гарбузи можуть займати багато місця в саду, що створює проблеми для розсади огірків.
Гарбузи / Фото AgroPortal.ua
Також не варто саджати біля огірків капусту, адже їй потрібна родюча земля. На місці, де росла капуста, урожаю огірків не буде через виснаженість ґрунту.
Капуста / Фото Zemliak.com
Що можна саджати після огірків
Після вирощування огірків на городі є кілька варіантів, які можна успішно садити.
- боби;
- горох;
- квасолю;
- гірчицю;
- ріпак;
- редьку.