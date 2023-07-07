Огурцы характерны тем, что быстро развиваются, соответственно истощают землю, потому что берут немало полезных веществ. Есть овощи, которым категорически не годится расти после огурцов. О которых идет речь – расскажет 24 Канал.

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Что не стоит сажать после огурцов

Вот несколько растений, которые не рекомендуется сажать после огурцов:

Огурцы и баклажаны относятся к одному семейству пасленовых, и они могут быть уязвимы к одинаковым болезням и вредителям. По этой причине рекомендуется избегать посадки баклажанов после огурцов.



Баклажаны / Фото Grow Now

Как картофель, так и огурцы могут заражаться фитофторозом – грибковой болезнью. Так что лучше не сажать их вместе.



Картофель / Фото Seeds

Хотя огурцы и тыквы принадлежат к одному роду, их посадка рядом часто приводит к смешению сортов, особенно если они сходятся во времени плодоношения. Также тыквы могут занимать много места в саду, что создает проблемы для рассады огурцов.



Тыквы / Фото AgroPortal.ua

Также не стоит сажать у огурцов капусту, ведь ей нужна плодородная земля. На месте, где росла капуста, урожая огурцов не будет из-за истощенности почвы.



Капуста / Фото Zemliak.com

Что можно сажать после огурцов

После выращивания огурцов на огороде есть несколько вариантов, которые можно успешно сажать