Урожаю точно не буде: які рослини не можна садити біля яблуні
10 серпня 2023, 15:25Читать новость на русском
Не у всіх є можливість виділити окремий сад для яблунь, тому часто біля них садять інші рослини. Однак не всі знають, що деякі кущі, дерева та інші рослини можуть впливати на врожай.
Садові культури плодоносять багато років, тому дуже важливо обрати для них правильних "сусідів", які стимулюватимуть збільшення врожаю, а не навпаки. Що ж категорично не можна садити біля яблунь – читайте далі на сайті 24 Каналу.
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Що не можна садити біля яблунь
- Черемха та горобина. На цих рослинах живуть скляниці та горобинова міль – комахи, які можуть пошкодити плоди та листя яблунь.
- Береза, жасмин і бузок. Їх краще посадити в іншому кінці саду. Жасмин має властивість придушення росту інших рослин, а на бузку часто з'являються різні шкідники та хвороби, які можуть бути небезпечними для яблуні.
- Молоді груші. Якщо ви хочете посадити біля яблуні груші, то ці дерева мають бути однакового віку. Найкраще садити їх разом.
- Смородина. Цей кущ любить сонце, тому в тіні яблуневої крони може загинути.
Смородину не можна садити біля яблуні / Фото Pixabay
- Малина. Ця рослина виснажує та висушує поверхневий шар ґрунту, через що яблуня починає "голодувати".
- Глід. Він привертає небезпечних для яблуні комах.
- Капуста, картопля, морква.
- М'ята, шавлій, петрушка.