Зіпсують цвітіння: 7 рослин, які не можна садити біля троянд

Троянди можуть бути доволі примхливими у догляді квітами. Велике значення для них мають рослини, які ростуть поруч. Тому важливо знати, які рослини не можна садити біля троянд.

Попри те, що троянди мають завжди розкішний вигляд, ці квіти вимагають багато часу та уваги. Для них грає велику роль сусідство. 24 Канал розповість, які рослини не можна садити біля троянд.

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Які рослини не можна садити біля троянд

Існує кілька рослин, які можуть негативно вплинути на здоров'я троянд. Тому їх не рекомендується садити поруч з трояндами. Серед таких рослин можна виділити.

Конюшина. Може здатися, що це гарна рослина для саду, але вона має специфічний запах, який може відлякувати комах-запилювачів від троянд, знизити їх цвітіння та спричинити захворювання.



Конюшина / Фото Літин Сад

Гортензії – далеко не найкращий варіант для посадки біля троянд. Їм потрібна кисла земля, а це не підходить трояндовим кущам взагалі.



Гортензії / Фото Vse roste

Горобина. Рослина має глибокі корені, які можуть конкурувати з коренями троянд за воду та поживні речовини. Крім того, горобина може бути джерелом хвороб та шкідників.



Горобина / Фото Agro Day

Черемха – поганий варіант для саджання біля троянд. Черемха не підходить трояндам, тому що може бути джерелом хвороб та шкідників.



Черемха / Фото Екомалина

Береза. Корені берези можуть забрати багато води та поживних речовин, що може вплинути на здоров'я троянд. Тож садити їх поруч, не рекомендується.



Береза / Фото Natworld.info

Тюльпани. Час їх цвітіння та троянд – дуже різний, тому хочеться посадити їх разом. Але тюльпани потрібно кожного року викопувати, а це може пошкодити корені троянди.



Тюльпани / Фото Asterias

Як флокси, так і троянди заражаються тими ж самими хворобами. Йдеться про борошнисту росу. Тому садити їх разом не бажано.



Флокси / Фото Вікіпедія