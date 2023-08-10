Будьте обережні: які дерева та кущі не можна садити біля будинку

У кожному дворі ростуть якісь дерева та кущі. Адже вони не лише прикрашають територію, а й дають тінь і прохолоду в спеку. Однак деякі рослини краще не саджати біля будинку.

Варто пам'ятати, що не все гарне є добрим. Деякі дерева та кущі мають негативну енергетику або навіть отруйні. 24 Канал розповість, які рослини не варто садити у дворі.

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Що не можна посадити біля будинку

Тис ягідний

Цей кущ цінується своєю вічнозеленістю, тому його часто обирають як прикрасу подвір'я. Але мало хто знає, що його кора та листки містять токсини, що є отруйними для людей і тварин. Хоч цвітіння як "ягоди" навіть їстівні, але насіння в них є отруйним.

Також часто садять кущ бузини на дворі, адже вона має гарне цвітіння та приємно пахне. Проте і ця рослина є отруйною.

Рицина звичайна

Ця рослина є отруйною для людини та багатьох тварин. При потраплянні у шлунок насіння здатне викликати блювання, коліки чи навіть кровотечі зі шлунково-кишкового тракту.

Ялина

Згідно з повір'ям, ялина забирає енергію. Також дерево часто асоціюють зі смертю, адже колись дорогу покійному вистилати ялиновими гілками.

Проте деякі фахівці вважають, що дерево таки можна садити у дворі, але подалі від будинку. Все через те, що його коріння можуть руйнувати фундамент.

Хвоя

Сосну теж не можна садити біля будинку. Але не через погану енергетику – вона створює густу тінь та не збагачує ґрунт перегноєм, бо в неї немає листя. Крім того, поруч з сосною нічого не росте.

Береза

Березу не радять садити біля будинку, бо вона нібито може призвести до безпліддя, проте це лише повір’я.

Є й логічне пояснення, чому не варто садити це дерево у дворі. Все через те, що вона забирає всю воду з ґрунту, тому поруч з нею інші рослини не ростимуть.

Водночас, якщо береза росте за парканом, то це оберігає будинок від злих очей. Тому її можна посадити біля хвіртки.

Тополя

Тополю не потрібно садити у дворі через те, що її стовбур – порожнистий і крихкий, тому сильний порив вітру може його переламати. Це загрожує наслідками для саду і для дому.

Також у тополі потужна коренева система, яка може руйнувати фундамент будинку. І ще – багато людей мають алергію на тополиний пух.

Екологи також не радять садити біля будинку дуб, волоський горіх, вербу, осику та тую.

Які ж тоді дерева можна садити біля дому? На дворі однозначно потрібно садити плодово-ягідні дерева – яблуню, грушу, шипшину, горобину та вишню. Вони не тільки дають урожай, але і володіють хорошою енергетикою і, згідно з прикметами, приносять мир в сім'ю.