Следует помнить, что не все красивое – хорошо. Некоторые деревья и кустарники имеют отрицательную энергетику или даже ядовитые. 24 Канал расскажет, какие растения не стоит сажать во дворе.

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Что нельзя посадить у дома

Тис ягодный

Этот куст ценится своей вечнозеленостью, поэтому его часто выбирают как украшение подворья. Но мало кто знает, что его кора и листья содержат токсины, ядовитые для людей и животных. Хоть цветения как "ягоды" даже съедобны, но семена у них ядовиты.

Также часто сажают куст бузины на дворе, ведь она имеет хорошее цветение и приятно пахнет. Однако и это растение ядовито.

Рицина обыкновенная

Это растение ядовито для человека и многих животных. При попадании в желудок семена способны вызвать рвоту, колики или даже кровотечения из желудочно-кишечного тракта.

Ель

Согласно поверью, ель уносит энергию. Также дерево часто ассоциируют со смертью, ведь когда-то дорогу усопшему устилать еловыми ветвями.

Однако некоторые специалисты считают, что дерево можно садить во дворе, но подальше от дома. Все потому, что его корни могут разрушать фундамент.

Сосна

Сосну тоже нельзя сажать у дома. Но не из-за плохой энергетики – она создает густую тень и не обогащает почву перегноем, потому что у нее нет листьев. Кроме того, рядом с сосной ничего не растет.

Береза

Березу не советуют сажать возле дома, потому что она может привести к бесплодию, однако это только поверье.

Есть и логическое объяснение, почему не стоит сажать это дерево во дворе. Все потому, что она забирает всю воду из почвы, поэтому рядом с ней другие растения не будут расти.

В то же время, если береза растет за забором, это оберегает дом от злых глаз. Поэтому ее можно посадить у калитки.

Тополя

Тополю не нужно сажать во дворе из-за того, что его ствол – полый и хрупкий, поэтому сильный порыв ветра может его переломить. Это чревато последствиями для сада и для дома.

Также у тополи мощная корневая система, которая может разрушать фундамент дома. И еще – многие люди имеют аллергию на тополиный пух.

Экологи не советуют сажать у дома дуб, грецкий орех, иву, осину и тую.

Какие тогда деревья можно сажать возле дома? На дворе однозначно нужно сажать плодово-ягодные деревья – яблоню, грушу, шиповник, рябину и вишню. Они не только дают урожай, но и обладают хорошей энергетикой и, согласно приметам, приносят мир в семью.