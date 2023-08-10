Варто пам'ятати, що не все гарне є добрим. Деякі дерева та кущі мають негативну енергетику або навіть отруйні. 24 Канал розповість, які рослини не варто садити у дворі.
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Що не можна посадити біля будинку
- Тис ягідний
Цей кущ цінується своєю вічнозеленістю, тому його часто обирають як прикрасу подвір'я. Але мало хто знає, що його кора та листки містять токсини, що є отруйними для людей і тварин. Хоч цвітіння як "ягоди" навіть їстівні, але насіння в них є отруйним.
Також часто садять кущ бузини на дворі, адже вона має гарне цвітіння та приємно пахне. Проте і ця рослина є отруйною.
- Рицина звичайна
Ця рослина є отруйною для людини та багатьох тварин. При потраплянні у шлунок насіння здатне викликати блювання, коліки чи навіть кровотечі зі шлунково-кишкового тракту.
- Ялина
Згідно з повір'ям, ялина забирає енергію. Також дерево часто асоціюють зі смертю, адже колись дорогу покійному вистилати ялиновими гілками.
Проте деякі фахівці вважають, що дерево таки можна садити у дворі, але подалі від будинку. Все через те, що його коріння можуть руйнувати фундамент.
- Хвоя
Сосну теж не можна садити біля будинку. Але не через погану енергетику – вона створює густу тінь та не збагачує ґрунт перегноєм, бо в неї немає листя. Крім того, поруч з сосною нічого не росте.
- Береза
Березу не радять садити біля будинку, бо вона нібито може призвести до безпліддя, проте це лише повір’я.
Є й логічне пояснення, чому не варто садити це дерево у дворі. Все через те, що вона забирає всю воду з ґрунту, тому поруч з нею інші рослини не ростимуть.
Водночас, якщо береза росте за парканом, то це оберігає будинок від злих очей. Тому її можна посадити біля хвіртки.
- Тополя
Тополю не потрібно садити у дворі через те, що її стовбур – порожнистий і крихкий, тому сильний порив вітру може його переламати. Це загрожує наслідками для саду і для дому.
Також у тополі потужна коренева система, яка може руйнувати фундамент будинку. І ще – багато людей мають алергію на тополиний пух.
Екологи також не радять садити біля будинку дуб, волоський горіх, вербу, осику та тую.
Які ж тоді дерева можна садити біля дому? На дворі однозначно потрібно садити плодово-ягідні дерева – яблуню, грушу, шипшину, горобину та вишню. Вони не тільки дають урожай, але і володіють хорошою енергетикою і, згідно з прикметами, приносять мир в сім'ю.