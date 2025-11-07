Люди йдуть до церкви на панахиди, несуть до храму продукти, вдома сідають за поминальний стіл, а також прибирають на могилах родичів. Та варто пам'ятати, що у поминальну суботу перед початком Різдвяного посту є й особливі заборони, яких варто дотримуватись, передає 24 Канал.

Що не можна робити у поминальну суботу?

8 листопада, що припадає на поминальну суботу, варто обмежити походи до розважальних закладів, а також не бажано влаштовувати вечірок.

Заборонено лаятись, розпускати плітки, сваритись і підштовхувати до конфліктів. Не бажано ще й вживати алкогольні напої, бо вважається, що поминати померлих таким чином – великий гріх.

Суворо заборонено говорити погане про померлих. Якщо дійсно бракує хороших слів про людину, то краще взагалі змовчати.

Раніше священники також згадували, що до церкви на поминальні служби не варто нести м'ясні продукти або закрутки, краще обмежитись хлібом, цукром, олією, яйцями та солодощами.

І одне з найважливіших правил, яке не варто порушувати у поминальну суботу – не можна відмовляти у милостині тим, хто її потребує.

