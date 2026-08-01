Серед найвідоміших заборон – табу на прибирання оселі та миття голови безпосередньо перед виїздом. Детальніше про це – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Чи можна мити голову та прибирати перед поїздкою

Згідно з народними повір'ями, мити або підмітати підлогу перед самісінькою дорогою – точно не найкраща ідея. У давнину люди вважали, що підлога зберігає енергетику родини, тому будь-яке прибирання перед виїздом нібито "замиває" або "вимітає" людині зворотний шлях додому. Через це хатні клопоти намагалися завершити бодай за день до мандрівки.

Схоже застереження стосувалося й миття голови. Люди вірили, що вода здатна "змити" захисну силу людини, її удачу та ясний розум. За переказами, людина з вимитим перед виїздом волоссям ставала вразливою до неприємностей, ризикувала заблукати або забути щось важливе в дорозі.

Важливо зазначити, що сучасна наука повністю спростовує народні прикмети. Жодне дослідження не довело зв'язку між миттям голови чи прибиранням і невдачами в дорозі. Тож вірити в давні міфи чи обирати власний комфорт – залежить лише від вас. Охайний дім і відчуття свіжості точно не зіпсують мандрівку, якщо ви почуваєтеся зібраними та готовими до подорожі.

Народні прикмети про миття голови – чи можна це робити перед дорогою / Фото Magnific

А чи можна мити голову в неділю – дізнавайтеся в нашому матеріалі.