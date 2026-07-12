Згідно з давніми українськими повір'ями, миття голови в неділю може накликати на людину неприємності, хвороби та навіть фінансову скруту. Про це детальніше – пише 24 Канал.

Чому не можна мити голову в неділю

У народі неділя завжди вважалася святим днем, присвяченим Богу, відпочинку та духовним справам. Пращури вірили, що будь-яке очищення тіла чи прибирання в цей період порушує родинний спокій. За прикметами, людина, яка вирішила помити волосся в неділю, ризикує "змити" свій успіх і благословення.

Ба більше, у давнину вважали, що разом з водою в неділю можна вимити весь розум, через що людина почне припускатися дурних помилок у житті або втратить пам'ять.

Особливе значення волоссю надавали тому, що його вважали джерелом життєвої сили та зв'язку з вищими силами. Тому будь-які маніпуляції з ним наприкінці тижня, за повір'ями, вели до послаблення імунітету та головного болю.

Також люди вірили, що порушення цієї заборони відлякує гроші та приваблює бідність, адже недільна праця чи надмірна турбота про зовнішність, замість духовного розвитку, вважалися гріхом. Щоб уникнути бід, літні люди радили переносити всі подібні процедури на суботу.

Народні прикмети про волосся / Фото Magnific

Важливо зазначити, що у сучасному світі ці заборони не мають жодного наукового чи медичного підтвердження. Лікарі-трихологи та перукарі радять очищувати шкіру голови виключно за потребою, незалежно від дня тижня чи фази місяця. Нині кожен сам вирішує, як планувати свій час, у що вірити та чи варто зважати на давні забобони у щоденному житті.

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