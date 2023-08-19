Що не можна робити у Яблучний Спас: приносить біди та негаразди

Яблучний Спас або Преображення Господнє вважається одним із найбільших 12 свят для вірян. Його традиційно відзначають 19 серпня. Воно має певні обмеження.

У чудове свято Спаса християни йдуть до церкви, аби помолитися за рідних та посвятити різні фрукти. Це важлива традиція, яка широко поширена й до наших днів. Існують й певні заборони. Які саме – знає 24 Канал.

Важливо Що не можна робити в Успенський піст: заборони та прикмети на цей період

Що не можна робити у Яблучний Спас

У цей день згадують, як Ісус Христос перевтілився перед своїми учнями – Петрові, Якову та Іоану на горі Фавор. Цієї миті обличчя Сина Божого почало сяяти, а одяг – набув білого кольору.

Після традиційного освячення яблук у храмі, їх роздають родичам, близьким, знайомим. Також наші пращури на Спаса їли яблука та загадували бажання: були переконані, що воно неодмінно здійсниться.



Кошик з фруктами для освячення / Фото "Місто"

Свято відбувається під час Успенського посту, тому існують певні обмеження в продуктах. Йдеться про страви з м'яса та молока.



М'ясні страви / Фото з ютубу

Преображення Господнє чи Яблучний Спас – вагома подія, тож в цей період не дозволяється робити гулянки, весілля. Під забороною – будь-які розваги, гучні розмови.

У Спаса заборонено знищувати комах. Наші предки вважали, що це може принести в дім погані новини та проблеми.

До того ж у храмі кажуть, що не можна вступати в інтимні стосунки, пити алкоголь, вести розпусний спосіб життя.



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