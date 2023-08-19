В чудесный праздник Спаса христиане идут в церковь, чтобы помолиться за родных и посвятить разные фрукты. Это важная традиция, широко распространенная и до наших дней. Есть и определенные запреты. Какие именно – знает 24 Канал.

Важно Что нельзя делать в Успенский пост: запреты и приметы на этот период

Что нельзя делать в Яблочный Спас

В этот день вспоминают, как Иисус Христос превратился перед своими учениками – Петру, Иакову и Иоанну на горе Фавор. В этот момент лицо Сына Божия начало сиять, а одежда – приобрела белый цвет.

После традиционного освящения яблок в храме их раздают родственникам, близким, знакомым. Также наши предки ели яблоки и загадывали желания: были убеждены, что оно непременно сбудется.



Корзина с фруктами для освящения / Фото "Город"

Праздник проходит во время Успенского поста, поэтому существуют определенные ограничения в продуктах. Речь идет о блюдах из мяса и молока.



Мясные блюда / Фото из ютуба

Преображение Господне или Яблочный Спас – важное событие, поэтому в этот период не разрешается совершать гулянья, свадьбы. Под запретом – развлечения, громкие разговоры.

В Спасе запрещено уничтожать насекомых. Наши предки считали, что это может принести в дом плохие новости и проблемы.

К тому же в храме говорят, что нельзя вступать в интимные отношения, пить алкоголь, вести развратный образ жизни.



Ссора / Фото Pinterest